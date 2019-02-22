IUSY'nin Tunus'taki kongresinde İsrail temsil edilmiyor

TUNUS (AA) - Tunus'un Susa kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği (IUSY) Kongresinde İsrail'in temsil edilmediği açıklandı.

IUSY Başkan Yardımcısı Hend Mgaieth, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus Emek ve Özgürlük İçin Demokratik Blok Partisi'ne bağlı Demokratik Sosyalist Gençlik Örgütü'nün itirazı üzerine Susa'daki kongrede İsrail'in temsil edilmediğini söyledi.

Mgaieth, Demokratik Sosyalist Gençlik Örgütü'nün kongrede İsrail'in temsil edilmemesi konusunda IUSY Yürütme Kurulunu ikna ettiğini aktardı.

Susa kentinde bugün başlayan "Sosyal adalet yoksunluğu ve iklim değişikliği" temalı uluslararası kongreye 70 ülkeden 150'den fazla temsilci katılıyor.

IUSY'nin 1946'da kurulduğundan bu yana ilk defa bir Arap ve Afrika ülkesinde düzenlenen kongresi, pazar gününe kadar devam edecek.

