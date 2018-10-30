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IV. Murad namaz kılmıştı! Değeri tam 12 milyon TL

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Osmanlı Padişahı 4. Murad Han'ın Erivan-Bağdat seferi dönüşünde 40 bin kişilik ordusu ile Cuma namazı kıldığı Sultan Murat Yaylası'na 12 milyon liralık cami yaptırıldı. Sefere giderken 5 gün geçirilen Sultan Murat Yaylası'nda yapılan cami bin 500 kişilik cemaat kapasitesine sahip.

2 bin 100 rakımlık araziye inşa edilen Sultan Murat Yaylası Şehitlik Camisi'nin avlusunda sütre taşı da sergileniyor. Bölgede yaşayanlar kadar yaylaya çıkan yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken camide sergilenen taş, sefer dönüşü kılınan ilk Cuma namazında kıble taşı olarak kullanılmış.

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Osmanlı Padişahları'ndan 4. Murad Han'ın Erivan-Bağdat seferi dönüşü 40 bin kişilik ordusu ile Cuma namazını kıldırması nedeniyle ismini Padişah Sultan Murad'dan alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası’na 12 milyon TL’lik cami yapıldı.
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4. Murad Han’ın 22 Haziran 1635 tarihinde Erivan-Bağdat seferine giderken bu bölgede 5 gün kalıp 40 bin kişilik ordusuna Cuma namazı kıldırdığı yer olarak bilinen alana yapılan cami tamamlandı. Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan 2 bin 100 rakımda inşa edilen Sultan Murat Yaylası Şehitlik Camisi geçtiğimiz yıl yapılan törenle hizmete açıldı. Bin 500 cemaat kapasiteli caminin avlusunda ise sütre taşı sergileniyor.
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Oluşturulan özel bir alanda sergilenen sütre taşının IV. Murad’ın 40 bin kişilik ordusu ile Cuma namazını kıldırırken diktiği taş olarak biliniyor. Önce ‘Sultan Murat Suyu’ sonra ‘Sultan Murat Hanları’ daha sonra da ‘Sultan Murat Yaylası’ olarak adlandırılan yaylaya yapılan cami 12 milyon TL’ye mal olurken, cami yaylaya çıkan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Sultan Mtrat Yayla Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyelerinden Mustafa Liman, IV. Murad’ın 1635 yılında İran seferi dönüşü 40 bin kişilik ordusu ile Cuma namazını kıldığı ilk yere yapılan caminin tamamlandığını belirterek caminin avlusundan sergilenen taşın sefer dönüşü kılınan ilk Cuma namazında kıble taşı olarak kullanıldığı söyledi.
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12 milyon TL’ye yapılan camide bin 500 kişinin ibadet edeceğini kaydeden Liman, “Camimizde 500 kişilik konferans salonumuz var. Bin 500 kişilik cemaat aynı anda namaz kılabiliyor. Çocuk emzirme odaları, banyolar ve çay ocağı gibi herşey var. Herkesi Sultan Murat Yaylası’nda yapılan bu külliyeye davet ediyoruz. Burası gerçekten tarih kokan bir yer” dedi.
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Caminin avlusunda sergilenen taşın yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördüğünü kaydeden Liman, “Caminin avlusunda sergilenen taş IV. Murat’ın burada ilk Cuma namazı kıldığı zaman kıble taşı olarak kullanılan taş. 1635 yılından bu yana o taş burada saklanıyor. Turistlerinde büyük ilgisini çekiyor.
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Caminin kolanlarında farklı bir tasarım uygulandı. IV. Murat’ın tarihini anlatan yazılar Arapça olarak bu duvarlara yazıldı. Bu cami 12 milyon TL’ye mal edildi” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
4. Murad Han Padişah osmanlı padişahı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bence tarih kokan biryer değil yine mimarlık hatası olan biryer yapılmış,o çatı malzemesi nedir yaa yada havadan çekilen görüntülerde görünen betonlaşma ve estetikten uzak görüntü ?!?!
yeterin bu kadar camii... her yanımız camii oldu... elhamdülillah müslümanız ama bu kadarda müsrif olunmaz.. namazımızı var olan camilerde veya evlerimizdede kılar ibadetimizi yerine getiririz... lakin bize iş lazım evimize götürecek ekmek lazım... yazıktır günahtır... ülkemize fabrika lazım iş sahaları lazım... gençimize yaşlımıza iş lazım... ülkemizde bu kadar işsizlik varken 12 milyon bir camiye yaptırmanız hiç doğru bulmuyorum... 12 milyona dev hasa bir fabrika kurulurdu ve yüzlerce kişinin ekmek kapısı olurdu... artık ülkemizin yanlış yapma lüksü yok... her geçen gün hayatımız zorlaşıyor
Allah kıldıkları namazı kabul etsin mekanları cennet olsun.Taşı yuvarlık içine alıp başlık yapan mynet,Taşın değeri 12 milyon gibi gösteren mynet,Yaptığın yanlış haber yüzünden Bilgisiz tarihi eser kaçakçıları o taşın peşine düşmezmi? Caminin maliyeti olarak niye göstermiyorsun?Şu uygulamada şikayet et butonunu koyda gereksiz yalan haberlerini biraz biz bloke edelimde düzgün haber anlayışınız olsun.
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