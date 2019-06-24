Bu kapsamda 2012'de Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitimi Programı (TSESEP) başlatıldığını anımsatan Meşe, şu bilgileri verdi:

Bu gelişmelerin yanı sıra küresel ölçekte dahi çözüm üretilmekte zorlanılan yeni sağlık sorunlarıyla karşılaşılabildiğini ifade eden Meşe, "Türkiye'de gelişmiş ülke özellikleri arasında yer alan sağlık sorunlarının ortaya çıkması daha nitelikli çalışmaları gerektirmektedir. Buna bağlı olarak gerek ulusal düzeyde gerekse Sağlık Bakanlığımız bünyesinde nitelikli insan gücü gereksinimi artmıştır." dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sağlık alanında çok önemli gelişmeler olduğunu, sağlık göstergelerindeki değişimin de bunu kanıtladığını söyledi.

Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından finanse edilen "IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı" ve "Türkiye'de Sağlık Güvenliği Projesi"nin resmi açılışı yapıldı.

"Bu programın amacı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarındaki sağlık personeline saha epidemiyolojisi konusunda yeterlilik kazandırmak ve saha epidemiyoloğu yetiştirmektir. Bu programla hedeflenen, toplumun sağlık düzeyini koruyacak, geliştirecek ve ortaya çıkan tehditleri belirleyip ortadan kaldıracak güvenilir bilimsel incelemeler yapmak, bunları uygulamak, elde edilen sonuçlara göre düzenlemeler önermektir."

Bu kapsamdaki eğitim programının, ulusal düzeyde sertifikalı bir program olarak kabul edildiğini anlatan Meşe, uluslararası akreditasyon için 2020'de başvuruda bulunulmasının planlandığını söyledi.

Meşe, program kapsamında her yıl Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı düzenlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlk konferans 6 ve 7 Şubat 2013'te, ikinci konferans 15-17 Nisan 2014'te, üçüncüsü ise 25 ve 26 Mayıs 2015'te gerçekleştirilmiştir. Bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz konferans, aynı zamanda Avrupa Birliği IPA-2 Türkiye'de Sağlık Güvenliği Projesi'nin resmi açılış toplantısı da olacaktır.