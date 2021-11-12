İvan Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

2020 yılında "Ax Pışte Te Yar" şarkısını seslendirmesiyle önemli bir çıkış yakalayan İvan Aslan, Erdal Toprak prodüktörlüğünde gerçekleştirdiği "Ez Bum" klipli single çalışmasıyla beraber Youtube'da milyonların beğenisini almıştı.

İVAN ASLAN KİMDİR?

Aslen Mardin Nusaybinli olan İvan Aslan, genç yaşta birçok beste yaptı ve şarkılar seslendirdi. Gımme Gımme şarkısıyla adını duyuran İvan Aslan’ın Esmer, Hat Kerwanê Helebê, Were Yarê şarkıları en çok izlenen şarkılardan bazılarıdır.

Ece Mumay’ın da seslendirdiği Ax Pıştê te yar şarkısının söz ve müziğini kaleme alan İvan Aslan, Zana Production şirketiyle çalışmalar yapmaktadır.

Seslendirdiği şarkılar ve kendi besteleriyle müzik piyasasında kısa süre içerisinde tanınmayı başaran İvan Aslan, yaptığı canlı performans videolarıyla da sosyal medya platformlarında geniş bir kitleye sahip oldu. En son Erdal Toprak ile beraber seslendirdiği "Yine de / Cardi" adındaki Türkçe ve Kürtçe ile harmanlanan afrotrap şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sunan Aslan, yakın zaman içerisinde çıkaracağı şarkının müjdesini verdi.

Toprak Kardeşler'in kurduğu Lust Music Company adındaki müzik yapım şirketiyle çalışmalarını gerçekleştiriyor. Lust Music Company de son zamanlarda aranje olarak Taladro, Sancak, Onur Bayraktar gibi bir çok isimle çalışmış, müzik piyasasında kendini kanıtlayarak ismini duyurmuştu.



