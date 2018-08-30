Ivana'dan bayraklı kutlama

Yurdal Sert’le yaptığı dokuz yıllık evliliğini 2013 yılında bitiren İvana Sert, o zamandan bu yana gerek yer aldığı filmler ve gerekse jüri koltuğunda oturduğu yarışma programlarıyla çok popüler bir isim haline geldi.

Bu evlilikten Kayon Ateş Sert adında bir erkek çocuk sahibi olan İvana Sert, kısa bir süre önce kaslı görüntüsüyle gündeme gelmişti. Yıllardır ülkemizde olmasına rağmen bozuk Türkçesini muhafaza ettiği için zaman zaman eleştirilen İvana Sert, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamayı unutmadı. Sosyal medya hesabından elinde Türk bayrağı tuttuğu bir kareyi paylaşan Sert, bunun altına da; ‘Ne mutlu Türküm diyene’ satırlarını ekledi.



