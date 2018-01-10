Ivana Sert: Ev parası için geldim
Sunucu ve stilist İvana Sert 1998'de Sırbistan'dan Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmişti...
Ülkemizde büyük bir şöhrete kavuşan İvana Sert'in Türkiye'ye geliş hikayesi şaşırttı!
İvana Sert'ten beklenmedik açıklama
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1998’de Sırbistan’dan Türkiye’ye gelen ve evlenen İvana Sert “Zengin ve şöhret olacağınızı tahmin ettiniz mi?” sorusuna şu cevabı verdi:
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“Mütevazı bir ev için para biriktirip dönecektim. Laleli ve Merter’de mankenlik yaptım. Kader beni Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline getirdi.”
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Son zamanlarda film setlerinde karşımıza çıkmaya başlayan İvana Sert kamera karşısında kuralları olduğunu söylemişti.
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İvana Sert, “İkisinin de tarzı komedi. İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor. Ama ben sevgilim ile oğluma (Kayon Ateş) söz verdim. Canlarımı üzecek bir şey yapmam” demişti.
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