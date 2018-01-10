Ivana Sert: Ev parası için geldim

Son Güncelleme 7 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 10:39 |7 saat önce

Sunucu ve stilist İvana Sert 1998'de Sırbistan'dan Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmişti...

Ülkemizde büyük bir şöhrete kavuşan İvana Sert'in Türkiye'ye geliş hikayesi şaşırttı!

İvana Sert'ten beklenmedik açıklama

1 / 6 1998’de Sırbistan’dan Türkiye’ye gelen ve evlenen İvana Sert “Zengin ve şöhret olacağınızı tahmin ettiniz mi?” sorusuna şu cevabı verdi:

2 / 6 “Mütevazı bir ev için para biriktirip dönecektim. Laleli ve Merter’de mankenlik yaptım. Kader beni Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline getirdi.”

3 / 6 Son zamanlarda film setlerinde karşımıza çıkmaya başlayan İvana Sert kamera karşısında kuralları olduğunu söylemişti.

4 / 6 İvana Sert, “İkisinin de tarzı komedi. İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor. Ama ben sevgilim ile oğluma (Kayon Ateş) söz verdim. Canlarımı üzecek bir şey yapmam” demişti.

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