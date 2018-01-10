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Ivana Sert: Ev parası için geldim

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 10:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

Sunucu ve stilist İvana Sert 1998'de Sırbistan'dan Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmişti...

Ülkemizde büyük bir şöhrete kavuşan İvana Sert'in Türkiye'ye geliş hikayesi şaşırttı!

İvana Sert'ten beklenmedik açıklama

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1998’de Sırbistan’dan Türkiye’ye gelen ve evlenen İvana Sert “Zengin ve şöhret olacağınızı tahmin ettiniz mi?” sorusuna şu cevabı verdi:

1998’de Sırbistan’dan Türkiye’ye gelen ve evlenen İvana Sert “Zengin ve şöhret olacağınızı tahmin ettiniz mi?” sorusuna şu cevabı verdi:
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“Mütevazı bir ev için para biriktirip dönecektim. Laleli ve Merter’de mankenlik yaptım. Kader beni Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline getirdi.”

“Mütevazı bir ev için para biriktirip dönecektim. Laleli ve Merter’de mankenlik yaptım. Kader beni Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline getirdi.”
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Son zamanlarda film setlerinde karşımıza çıkmaya başlayan İvana Sert kamera karşısında kuralları olduğunu söylemişti.

Son zamanlarda film setlerinde karşımıza çıkmaya başlayan İvana Sert kamera karşısında kuralları olduğunu söylemişti.
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İvana Sert, “İkisinin de tarzı komedi. İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor. Ama ben sevgilim ile oğluma (Kayon Ateş) söz verdim. Canlarımı üzecek bir şey yapmam” demişti.

İvana Sert, “İkisinin de tarzı komedi. İnsanlar filmlerde öpüşüp sevişeceğimi zannediyor. Ama ben sevgilim ile oğluma (Kayon Ateş) söz verdim. Canlarımı üzecek bir şey yapmam” demişti.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ev değil site aldın çık git artık...
güzel kadın
aşkım ya:)
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