MAGAZİN

Ivana Sert müzik dünyasına adım attı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

Moda tasarımcısı Ivana Sert'in yeni mesleği şarkıcılık oldu.

Sert, ''İmalat Hatası'' şarkısıyla müzik dünyasına adım attı.

Ivana Sert müzik dünyasına adım attı

Bir zamanlar Show TV ekranlarında yayınlanan ''Bugün Ne Giysem'' programının jüri üyesi Ivana Sert, çıkardığı single ile moda dünyasından müzik dünyasına adım attı. Sosyal medya hesabından videoyla şarkısını sevenlerine duyuran Ivana Sert, şarkısıyla yaza damga vurmayı amaçladığını ifade etti.
Single'nın tanıtımında, müzik ile arasının çok iyi olduğunu dile getiren Ivana Sert, daha önce konservatuar okuduğunu söyledi. Her zaman müzik yapmak isteğinin mankenlik ve modadan önce içinde olduğunu ifade etti. Ivana Sert, ''Her şey aslında tesadüf oldu'' diyerek açıkmalamasına devam etti.
Sert, "Her şey aslında tesadüf oldu. Murat Yeter ile tanıştım. İçimde hep vardı zaten ve oldu. Yönetmenliğini Metin Arolat yaptı. 24 saat sürdü. Şehrazat sözlerini yazdı.
Murat Yeter de aranjeliğini yaptı. Bu yaz İmalat Hatası şarkısı bomba gibi olacak" şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
İvana Sert şarkıcı

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