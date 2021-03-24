Ivana Sert neden yok? Doya Doya Moda’da Ivana Sert şoku!

Doya Doya Moda yarışması, geçtiğimiz sezonun başarılı yarışmacılarını yeniden ekranlara getirdiği Doya Doya Moda All Star’la yeni sezonuna başladı. Yeni sezon jüri üyeleri ise Ivana Sert, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurken Erez yer alıyordu. Ivana Sert de jüri üyeliğinden ayrılan Kemal Doğulu’nun yerine gelmişti. IVANA SERT DOYA DOYA MODA’DA NEDEN YOK? Kemal Doğulu'nun ayrılığı ardından Doya Doya Moda'ya Ivana Sert dahil olmuştu. Daha önce de benzer moda programları gibi projelerde yer alan Ivana Sert, jüri üyeleri arasına katılmıştı. All Star sezonunun ilk haftasının tamamlanması ardından Sert'in programa veda ettiği ortaya çıktı. Ayrılıkla ilgili açıklama yapılmadı ancak Ivana Sert'in yerine gelen isim ise belli oldu. All Star'ın yeni jüri üyesi Umut Eker oldu. 22 Mart tarihli bölümde ilk kez yer alan Umut Eker, moda dünyasının tanıdık simalarından biri.

IVANA SERT KİMDİR? Ivana Sert, 25 Ekim 1979 yılında Sırbıstan Belgrad’da dünyaya gelmiştir. Ivana Sert, 1,67 metre boyunda ve 55 kilodur.

Şimdilerde moda tasarımcılığı yapan Ivana Sert, aynı zamanda eski manken ve stilisttir.

2002 yılında Türkiye’ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmiştir.

2006 yılında bu evlilikten Kayon Ateş adında bir oğulları olmuştur.

Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşanmışlardır. Boşanma sürecinde eşi Yurdal Sert, Ivana Sert’ in kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etmiştir.

Ivana Sert, 16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi almıştır fakat, ısrarla manken olmak istemiş ve olmuştur.

İlk olarak Sırbistan’da Belgrad Güzeli seçildikten sonra Miss Yugoslavya’ya katılır ve daha sonrasında ise ülkemizde düzenlenen Miss Globe’a davet edilir.

Ivana Sert, 2011’de “Yok Böyle Dans” adlı yarışmaya katılmış, bunun ardından 2012 yılında Yalan Dünya adlı diziye de kendisini canlandırarak konuk olmuştur.