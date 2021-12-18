Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de evlendi

Yıllar önce Türkiye'ye yerleşen ve bu zamana kadar çeşitli moda yarışmalarında jürilik yapan Ivana Sert, yıllardır birlikte olduğu Sezer Dermenci ile hayatlarını birleştirdi.

İKİ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, nikahlarını da Maldivler'de gerçekleştirdi. Sert, anlamlı gününde iki farklı gelinlik tercih etti. Ünlü modacının gelinliklerini de Hakan Akkaya ve İlker Bilgi tasarladı.

Kumsal üzerinde bir nikah töreni gerçekleştiren çifti bu mutlu gününde sevdikleri de yalnız bırakmadı.

"ÖNEMLİ OLAN AŞK GERİSİ HİKAYE"

Geçtiğimiz günlerde Sezer Dermenci ile Nişantaşı'nda görüntülenen Ivana Sert, basın mensuplarının "Evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna "Bizde her şey açık, önemli olan aşk" diye cevap vererek sözü Dermenci'ye bırakmıştı. İş adamı ise "Önemli olan aşk gerisi hikaye" diyerek sevgilisine destek olmuştu.





