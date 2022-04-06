Ivanka Trump 6 Ocak Komisyonu’na İfade Verdi

Eski başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, 6 Ocak 2021’de Trump yanlılarının seçim sonuçlarının tescillenmesi oturumunu durdurmak amacıyla Kongre binasına girdiği saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonunda ifade verdi.

6 Ocak Komisyonu Başkanı Bennie Thompson yaptığı açıklamada Ivanka Trump’ın soruları video konferans yöntemiyle sabahtan bu yana yanıtladığını söyledi.

Ivanka Trump’ın oturumda çok konuşkan olmadığını ancak soruşturmaya yardımcı olduğunu söyleyen Thompson, Ivanka Trump’ın ifade vermesi için celp göndermek zorunda kalmadıklarını, Ivanka Trump’ın kendi isteğiyle ifade verdiğini belirtti.

6 Ocak 2021 günü Beyaz Saray’da babası Donald Trump’ın yanında olan Ivanka Trump komisyonun soruşturma kapsamında mülakat yaptığı 800 görgü tanığından biri.

6 Ocak Komisyonu yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz Ocak ayı sonlarından bu yana Ivanka Trump’la mülakat ayarlamaya çalışıyordu. Komisyona yeni bilgi verip vermemesinden bağımsız olarak Ivanka Trump’ın komisyonla işbirliği yapma kararı almasının önem taşıdığı belirtiliyor.

Dokuz üyeden oluşan komisyon, destekçilerinin Kongre binasına girdiği ve Başkan Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylanacağı oturumu engellediği sırada eski Başkan Donald Trump’ın ne yaptığına odaklanıyor.

Bir hafta önce de Ivanka Trump’ın eşi ve Donald Trump’ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner komisyona ifade vermiş, toplantı altı saatten uzun sürmüştü. Komisyon üyeleri Kushner’ın ifadesinin faydalı olduğunu ve boşlukların Ivanka Trump’ın yardımıyla doldurulabileceğini umduklarını belirtmişti.

Ivanka Trump’ın, babası Donald Trump’ın dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence’e Biden’ın 2020 seçimi zaferini reddetmesi için baskı uyguladığı bir telefon görüşmesine şahit olduğu belirtilmişti.

Kongre üyeleri de Ivanka Trump’ın bu konuyla ilgili ne bildiğini kendisiyle görüşmek istediklerini kaydetmişti.

