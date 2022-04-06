HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ivanka Trump 6 Ocak Komisyonu’na İfade Verdi

Ivanka Trump 6 Ocak Komisyonu’na İfade Verdi

06.04.2022 03:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, 6 Ocak 2021’de Trump yanlılarının seçim sonuçlarının tescillenmesi oturumunu durdurmak amacıyla Kongre binasına girdiği saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonunda ifade verdi

Ivanka Trump 6 Ocak Komisyonu’na İfade Verdi

Eski başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, 6 Ocak 2021’de Trump yanlılarının seçim sonuçlarının tescillenmesi oturumunu durdurmak amacıyla Kongre binasına girdiği saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonunda ifade verdi.

6 Ocak Komisyonu Başkanı Bennie Thompson yaptığı açıklamada Ivanka Trump’ın soruları video konferans yöntemiyle sabahtan bu yana yanıtladığını söyledi.

Ivanka Trump’ın oturumda çok konuşkan olmadığını ancak soruşturmaya yardımcı olduğunu söyleyen Thompson, Ivanka Trump’ın ifade vermesi için celp göndermek zorunda kalmadıklarını, Ivanka Trump’ın kendi isteğiyle ifade verdiğini belirtti.

6 Ocak 2021 günü Beyaz Saray’da babası Donald Trump’ın yanında olan Ivanka Trump komisyonun soruşturma kapsamında mülakat yaptığı 800 görgü tanığından biri.

6 Ocak Komisyonu yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz Ocak ayı sonlarından bu yana Ivanka Trump’la mülakat ayarlamaya çalışıyordu. Komisyona yeni bilgi verip vermemesinden bağımsız olarak Ivanka Trump’ın komisyonla işbirliği yapma kararı almasının önem taşıdığı belirtiliyor.

Dokuz üyeden oluşan komisyon, destekçilerinin Kongre binasına girdiği ve Başkan Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylanacağı oturumu engellediği sırada eski Başkan Donald Trump’ın ne yaptığına odaklanıyor.

Bir hafta önce de Ivanka Trump’ın eşi ve Donald Trump’ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner komisyona ifade vermiş, toplantı altı saatten uzun sürmüştü. Komisyon üyeleri Kushner’ın ifadesinin faydalı olduğunu ve boşlukların Ivanka Trump’ın yardımıyla doldurulabileceğini umduklarını belirtmişti.

Ivanka Trump’ın, babası Donald Trump’ın dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence’e Biden’ın 2020 seçimi zaferini reddetmesi için baskı uyguladığı bir telefon görüşmesine şahit olduğu belirtilmişti.

Kongre üyeleri de Ivanka Trump’ın bu konuyla ilgili ne bildiğini kendisiyle görüşmek istediklerini kaydetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'
Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'
Uyuşturucuya alıştırıp fuhşa zorlamış, bir de görüntüleri çekmişUyuşturucuya alıştırıp fuhşa zorlamış, bir de görüntüleri çekmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Memur ve emekli maaşlarına zam için tarih belli oldu!

Memur ve emekli maaşlarına zam için tarih belli oldu!

Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

AK Parti ve MHP hazırlamıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık...

AK Parti ve MHP hazırlamıştı! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık...

İlginizi Çekebilir

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Doğal müshil ilacı! Artık tuvalette uzun kalmayacaksınız

Doğal müshil ilacı! Artık tuvalette uzun kalmayacaksınız

Önemsenmiyor ama sonuçları çok ciddi

Önemsenmiyor ama sonuçları çok ciddi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.