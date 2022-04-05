‘‘Ivanka Trump 6 Ocak Soruşturmasında İfade Verecek’’

Eski Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın, Temsilciler Meclisi’nde 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmak üzere kurulan özel komisyona tanık olarak ifade vermesi bekleniyor. ABD basınına göre Ivanka Trump, sanal olarak tanıklık yapacak.

Kongre saldırısı soruşturmasının kapsamı eski Başkan Trump’ın ailesini de kapsayacak şekilde genişletilince, Ivanka Trump’ın eşi Jared Kushner da geçen hafta Temsilciler Meclisi’nin komisyonuna ifade vermişti.

Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Trump döneminde Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapmışlardı.

Bir Komisyon sözcüsü Amerikan ABC ve NBC kanallarında yer alan haberleri doğrulamayı reddetti. Trump’ın ailesinin temsilcileri de konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Komisyon, dün oybirliğiyle Trump'ın eski ticaret danışmanı Peter Navarro ve Trump'ın genel sekreter yardımcısı Daniel Scavino'ya karşı "Kongre’ye itaatsizlik" suçlaması yapma kararı almıştı.

Komisyon üyelerinden milletvekili Jamie Raskin, komisyonun hala Trump’ın saldırı günündeki telefon kayıtlarında yer alan yedi saatlik boşluğu araştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Raskin bu zaman zarfında olanlara dair hala ellerinde net bir veri bulunmadığını ve tanıkların bu sürede geçen diyaloglarla ilgili komisyona fikir verdiğini söyledi.

6 Ocak 2021’de Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında yaptığı mitingin ardından destekçileri Kongre’ye yürümüş ve Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin tescillendiği Kongre oturumunu engellemek için polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmişti.

ABD’de Kongre baskınının yaşandığı gün dört kişi ölmüş, bir polis memuru da ertesi gün hayatını kaybetmişti. Trump destekçilerinin saatler süren baskınında onlarca polis yaralanmış, olayların ardından dört polis memuru intihar etmişti. Olayın ardından başlatılan kapsamlı soruşturma kapsamında 700’den fazla kişi hakkında suçlama yapılmıştı.

6 Ocak olaylarına giden süreci inceleyen soruşturma komisyonu şu ana kadar yüzlerce tanığı dinledi ve tanıkları ifade vermeye zorlamak üzere çok sayıda celp yayınladı.

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre komisyonun yaz aylarında bir ara rapor ve sonbaharda da nihai raporunu yayınlaması bekleniyor.

