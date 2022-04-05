HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘‘Ivanka Trump 6 Ocak Soruşturmasında İfade Verecek’’

‘‘Ivanka Trump 6 Ocak Soruşturmasında İfade Verecek’’

05.04.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan medyası, eski Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın, Temsilciler Meclisi’nde 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmak üzere kurulan özel komisyona ifade vereceğini iddia etti

‘‘Ivanka Trump 6 Ocak Soruşturmasında İfade Verecek’’

Eski Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın, Temsilciler Meclisi’nde 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmak üzere kurulan özel komisyona tanık olarak ifade vermesi bekleniyor. ABD basınına göre Ivanka Trump, sanal olarak tanıklık yapacak.

Kongre saldırısı soruşturmasının kapsamı eski Başkan Trump’ın ailesini de kapsayacak şekilde genişletilince, Ivanka Trump’ın eşi Jared Kushner da geçen hafta Temsilciler Meclisi’nin komisyonuna ifade vermişti.

Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Trump döneminde Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapmışlardı.

Bir Komisyon sözcüsü Amerikan ABC ve NBC kanallarında yer alan haberleri doğrulamayı reddetti. Trump’ın ailesinin temsilcileri de konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Komisyon, dün oybirliğiyle Trump'ın eski ticaret danışmanı Peter Navarro ve Trump'ın genel sekreter yardımcısı Daniel Scavino'ya karşı "Kongre’ye itaatsizlik" suçlaması yapma kararı almıştı.

Komisyon üyelerinden milletvekili Jamie Raskin, komisyonun hala Trump’ın saldırı günündeki telefon kayıtlarında yer alan yedi saatlik boşluğu araştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Raskin bu zaman zarfında olanlara dair hala ellerinde net bir veri bulunmadığını ve tanıkların bu sürede geçen diyaloglarla ilgili komisyona fikir verdiğini söyledi.

6 Ocak 2021’de Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında yaptığı mitingin ardından destekçileri Kongre’ye yürümüş ve Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin tescillendiği Kongre oturumunu engellemek için polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmişti.

ABD’de Kongre baskınının yaşandığı gün dört kişi ölmüş, bir polis memuru da ertesi gün hayatını kaybetmişti. Trump destekçilerinin saatler süren baskınında onlarca polis yaralanmış, olayların ardından dört polis memuru intihar etmişti. Olayın ardından başlatılan kapsamlı soruşturma kapsamında 700’den fazla kişi hakkında suçlama yapılmıştı.

6 Ocak olaylarına giden süreci inceleyen soruşturma komisyonu şu ana kadar yüzlerce tanığı dinledi ve tanıkları ifade vermeye zorlamak üzere çok sayıda celp yayınladı.

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre komisyonun yaz aylarında bir ara rapor ve sonbaharda da nihai raporunu yayınlaması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da kıraathaneye kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralıDiyarbakır'da kıraathaneye kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralı
İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!
Erdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davasıErdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"

Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"

Çok konuşulacak ihmal iddiası!

Çok konuşulacak ihmal iddiası!

İlginizi Çekebilir

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla...

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla...

Sakın pişirmeyin! Pişirdiğiniz an düşmeye başlıyor

Sakın pişirmeyin! Pişirdiğiniz an düşmeye başlıyor

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.