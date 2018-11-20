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‘Ivanka Trump Devlet İşlerinde Kişisel E-postasını Kullandı’

20.11.2018 20:48 | Son Güncelleme

Washington merkezli liberal gözlem kuruluşu American Oversight, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ın 2017 yılında Beyaz Saray çalışanları ve hükümet yetkililerine şahsi e-posta adresini kullanarak yüzlerce mesaj gönderdiğini bildirdi

‘Ivanka Trump Devlet İşlerinde Kişisel E-postasını Kullandı’

Washington merkezli liberal gözlem kuruluşu American Oversight, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ın 2017 yılında Beyaz Saray çalışanları ve hükümet yetkililerine şahsi e-posta adresini kullanarak yüzlerce mesaj gönderdiğini bildirdi.

Bu eylemin federal kayıt yasalarını ihlal ettiğini vurgulayan kuruluş, Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’la ilgili mesajları paylaştığı bu şahsi e-posta adresini eşi ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner ile ortak kullandığını da ileri sürdü.

Ivanka Trump’ın hükümet işleriyle ilgili mesajları şahsi e-posta hesabı üzerinden yürütmesi akıllara Başkan Trump’ın 2016 seçimlerindeki rakibi Demokrat Hillary Clinton ile ilgili eleştirilerini getirdi. Trump Clinton’ın New York’taki evinde kurulu ana sunucuya bağlı şahsi e-posta adresini Dışişleri Bakanlığı görevi yaptığı 2009 ile 2013 yılları arasında kullanmış olmasını birçok kez eleştirmişti. Clinton bu konuda suçsuz bulundu ancak siyaset uzmanları, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın soruşturmasının Clinton’ın başkanlık seçimini kaybetmesinde önemli bir rolü olduğunu savunuyor.

Başkanlık Kayıtları Yasası’na göre Beyaz Saray’la ilgili iletişimin tümüyle kaydedilmesi gerekiyor. Beyaz Saray yetkilileri Ivanka Trump’ın şahsi e-posta adresini Beyaz Saray’la ilgili iletişimde bu kadar fazla kullanmış olmasını, üstelik ilgili yasa ve uygulamalardan haberi olmadığı yönündeki açıklamasını şaşkınlıkla karşıladı.

Ivanka Trump’ın şahsi avukatı Abbe Lowell sözkonusu mesajlar arasında hangilerinin Beyaz Saray kayıtlarına dahil edilmesi gerektiğini belirlemek için inceleme yaptı.

Avukat Lowell’in sözcüsü, Ivanka Trump’ın şahsi e-posta adresini Beyaz Saray’daki babası için görev yaparken kullandığını kabul etti ancak Clinton’ın durumu ile Ivanka Trump’ın durumunun farklı olduğu yorumunda bulundu.

Sözcü, “Sayın Ivanka Trump hükümet kadrosuna dahil edilme işlemlerinin devam ettiği sırada, resmi Beyaz Saray hesabı açılmadan önce şahsi e-posta adresini Beyaz Saray’la ilgili konularda ara sıra kullanmıştır. Ancak bunlar çoğunlukla lojistik konular ve ailesiyle ilgili programların olduğu mesajlar. Ancak Ivanka Trump evinde ya da ofisinde özel bir ana sunucu kurmadı; mesajlarda kesinlikle gizli bilgi yoktu; hesap Trump Organizasyonu’na hiçbir şekilde aktarılmadı; ve hiçbir e-posta mesajı silinmedi” dedi.

American Oversight’ın Yönetici Müdürü Austin Evers, Ivanka Trump’ın hükümet kurallarını bilmediği yönündeki iddiasını kabul etmenin çok zor olduğunu söyledi:

“Burada çok açık bir ikiyüzlülük var; babası, hükümet işlerinde şahsi e-posta hesabının kullanılmamasını, seçim kampanyasının ana konusu haline getirmişti. Bu kuralı bilmediğini gösterebilecek hiçbir şey yok. Trump yönetimindeki herkesin şahsi e-posta kullanımı konusunda çok dikkatli olması beklenirdi” dedi.

Başkan Trump mitinglerinde, iki yıl önce seçim kampanyaları sırasında yaşanan e-posta mesajları anlaşmazlığından dolayı Clinton’a hala ‘Çarpık Hillary’ diyerek sesleniyor ve Trump’ın bu hitabına destekçileri her seferinde ‘Onu hapse at!’ diyerek karşılık veriyor.

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