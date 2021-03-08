Ivanka Trump'ın dünyaya tanıttığı midibüs şoförü Pelin 8 Mart'ta da direksiyon başında

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) 250 şoför arasında tek kadın şoför olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Pelin Hasanefendioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü direksiyon başında çalışarak geçirdi. 5 yıldır midibüs şoförlüğü yaptığını belirten Hasanefendioğlu, "Tüm emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durması çok güzel bir duygu ve durması da gerekiyor. Dünya Kadınlar Günü'nde kendimi farklı hissediyorum. Çalıştığım için de güçlü olduğumu düşünüyorum. Bu mesleği çok seviyorum. Özellikle insanlara hizmet etmeyi, otobüs kullanmayı çok seviyorum. Zoru başarmayı seviyorum. Kadınlar kendilerine olan öz güvenlerini sürekli yüksek tutsunlar. Kendi ayaklarının üzerinde durabilsinler. Tüm kadınlardan bunları istiyorum, yapabilirler" dedi.

'KADIN ŞOFÖRLERİN SAYISININ ARTMASINI İSTİYORUM'

Hasanefendioğlu'nun kullandığı araçta seyahat eden yolcular, kadın şoförlerin sayısının artması gerektiğini dile getirdi. Yolculardan Ayşe Yıldız, "Kadın şoför olması çok güzel. Kadınlar her şeyi başarabilirler, yeter ki istesinler. Kadın şoförlerin sayısının artmasını istiyorum" diye konuştu. Yolculardan emekli otobüs şoförü olduğunu söyleyen Ahmet Keser ise, "Kadınların çalışmasını destekliyorum. Şoför olarak kadınların daha fazla trafikte olmasını istiyorum" dedi.