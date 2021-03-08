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Ivanka Trump'ın dünyaya tanıttığı midibüs şoförü Pelin 8 Mart'ta da direksiyon başında

08.03.2021 21:45 | Son Güncelleme:
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Ivanka Trump'ın dünyaya tanıttığı midibüs şoförü Pelin 8 Mart'ta da direksiyon başında

Edirne'de midibüs şoförlüğü yapan ve mesleğe başladığı ilk yıllarda yapılan haberi Ivanka Trump tarafından Twitter'da paylaşılarak dünyaya tanıtılan Pelin Hasanefendioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü direksiyon başında çalışarak geçirdi. Hasanefendioğlu, "Kadınlar kendilerine olan öz güvenlerini sürekli yüksek tutsunlar. Kendi ayaklarının üzerinde durabilsinler. Tüm kadınlardan bunları istiyorum, yapabilirler" dedi.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) 250 şoför arasında tek kadın şoför olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Pelin Hasanefendioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü direksiyon başında çalışarak geçirdi. 5 yıldır midibüs şoförlüğü yaptığını belirten Hasanefendioğlu, "Tüm emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durması çok güzel bir duygu ve durması da gerekiyor. Dünya Kadınlar Günü'nde kendimi farklı hissediyorum. Çalıştığım için de güçlü olduğumu düşünüyorum. Bu mesleği çok seviyorum. Özellikle insanlara hizmet etmeyi, otobüs kullanmayı çok seviyorum. Zoru başarmayı seviyorum. Kadınlar kendilerine olan öz güvenlerini sürekli yüksek tutsunlar. Kendi ayaklarının üzerinde durabilsinler. Tüm kadınlardan bunları istiyorum, yapabilirler" dedi.

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'KADIN ŞOFÖRLERİN SAYISININ ARTMASINI İSTİYORUM'

Hasanefendioğlu'nun kullandığı araçta seyahat eden yolcular, kadın şoförlerin sayısının artması gerektiğini dile getirdi. Yolculardan Ayşe Yıldız, "Kadın şoför olması çok güzel. Kadınlar her şeyi başarabilirler, yeter ki istesinler. Kadın şoförlerin sayısının artmasını istiyorum" diye konuştu. Yolculardan emekli otobüs şoförü olduğunu söyleyen Ahmet Keser ise, "Kadınların çalışmasını destekliyorum. Şoför olarak kadınların daha fazla trafikte olmasını istiyorum" dedi.

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IVANKA TRUMP, ATTIĞI TWEET İLE DÜNYAYA TANITMIŞTI

Pelin Hasanefendioğlu, mesleğe başladığı ilk yıllarda bölgedeki gazeteciler tarafından haber yapılmış, yapılan haberini ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabında paylaşarak tüm dünyaya duyurmuştu. 2017 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gazetecilerin 8 Mart günü yayınlanan ev işleri ile mesleğine nasıl yetiştiğini anlattığı haberinin, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin internet sitesinde yayınlanmasının ardından, Ivanka Trump, 4.5 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından uzun süre gündemde kalan Hasanefendioğlu, İvanka Trump ile tanışmak istemişti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü Edirne Donald Trump
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