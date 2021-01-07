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Ivanka Trump'ın Tweet'i olay oldu! Önce paylaştı, sonra sildi

07.01.2021 07:35 | Son Güncelleme:
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Ivanka Trump'ın Tweet'i olay oldu! Önce paylaştı, sonra sildi

ABD'de Donald Trump yanlılarının kongre binasını basması sonrası, "Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin" paylaşımını aktaran Trump'ın kızı Ivanka Trump, "protestoculara 'Vatansever' dediği için tepki topladı. Ivanka, daha sonra paylaşımını sildi.

ABD Kongre Binası’nın dört saatlik işgali ve şiddeti gittikçe artan protestolar sırasında ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara "Evinize dönün" çağrısı yaptı. Trump'ın “Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!” paylaşıma kızı Ivanka Trump’tan destek geldi.

Ivanka Trump, babasının Twitter'da yaptığı paylaşımı alıntılayarak “Amerikan Vatanseverleri” ifadesini kullandı. Bu ifade kısa sürede büyük tepki topladı.

IVANKA TRUMP

“Şiddet derhal durmalı. Lütfen barışçıl olun” çağrısında bulunan Ivanka Trump, gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

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