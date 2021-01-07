Ivanka Trump'ın Tweet'i olay oldu! Önce paylaştı, sonra sildi

ABD Kongre Binası’nın dört saatlik işgali ve şiddeti gittikçe artan protestolar sırasında ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara "Evinize dönün" çağrısı yaptı. Trump'ın “Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!” paylaşıma kızı Ivanka Trump’tan destek geldi.

Ivanka Trump, babasının Twitter'da yaptığı paylaşımı alıntılayarak “Amerikan Vatanseverleri” ifadesini kullandı. Bu ifade kısa sürede büyük tepki topladı.

“Şiddet derhal durmalı. Lütfen barışçıl olun” çağrısında bulunan Ivanka Trump, gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.



