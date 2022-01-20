HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ivanka Trump Kongre baskınıyla ilgili ifadeye çağrıldı! O sabahki konuşmanın detayları...

Ivanka Trump Kongre baskınıyla ilgili ifadeye çağrıldı! O sabahki konuşmanın detayları...

20.01.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ı ifadeye çağırdı. Çağrı mektubunda "Komite, Trump ve Pence arasında 6 Ocak sabahı geçen ve sizin de şahitlik ettiğiniz konuşmanın detaylarını öğrenmek istiyor.

Ivanka Trump Kongre baskınıyla ilgili ifadeye çağrıldı! O sabahki konuşmanın detayları...

ABD’de 6 Ocak 2021’deki kanlı Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ı ifade çağırarak soruşturmada gönüllü iş birliği yapmasını istedi.

"KOMİTE, ŞAHİTLİK ETTİĞİNİZ KONUŞMANIN DETAYLARINI ÖĞRENMEK İSTİYOR"

6 Ocak Soruşturma Komitesi, Ivanka Trump'a gönderdiği ifade çağrısı mektubunda, "Komite, Başkan Trump ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında 6 Ocak sabahı geçen ve sizin de şahitlik ettiğiniz konuşmanın detaylarını öğrenmek istiyor." ifadesine yer verildi.

"İntikam kesindir" İran'daki Trump'ı hedef alan suikast animasyonuna ABD'nin tavrı dikkat çekti"İntikam kesindir" İran'daki Trump'ı hedef alan suikast animasyonuna ABD'nin tavrı dikkat çekti

İLK İSİM OLDU

Ivanka Trump, Trump'ın ailesinden söz konusu komiteye ifadeye çağırılan ilk isim oldu.

thumbs_b_c_f33179b377069f3a25cecc6bd4d9b4a7

6 OCAK KONGRE BASKININDA NELER OLMUŞTU?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı. (AA)

6 yıldır uğraşılıyordu, razı olmuştu! Trump, 2020 seçimleri ile ilgili sorular sonrası röportajı yarıda bıraktı6 yıldır uğraşılıyordu, razı olmuştu! Trump, 2020 seçimleri ile ilgili sorular sonrası röportajı yarıda bıraktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Rusya ve Ukrayna sıcak bakıyor! Türkiye'den kritik hamleRusya ve Ukrayna sıcak bakıyor! Türkiye'den kritik hamle
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Botaş açıkladı: İran'dan 10 gün doğal gaz alınamayacak! Kısıtlamalar yapılacak

Botaş açıkladı: İran'dan 10 gün doğal gaz alınamayacak! Kısıtlamalar yapılacak

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire hayatını kaybetti

İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire hayatını kaybetti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı verdim

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı verdim

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.