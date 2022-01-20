Ivanka Trump Kongre baskınıyla ilgili ifadeye çağrıldı! O sabahki konuşmanın detayları...

ABD’de 6 Ocak 2021’deki kanlı Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ı ifade çağırarak soruşturmada gönüllü iş birliği yapmasını istedi.

"KOMİTE, ŞAHİTLİK ETTİĞİNİZ KONUŞMANIN DETAYLARINI ÖĞRENMEK İSTİYOR"

6 Ocak Soruşturma Komitesi, Ivanka Trump'a gönderdiği ifade çağrısı mektubunda, "Komite, Başkan Trump ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında 6 Ocak sabahı geçen ve sizin de şahitlik ettiğiniz konuşmanın detaylarını öğrenmek istiyor." ifadesine yer verildi.

İLK İSİM OLDU

Ivanka Trump, Trump'ın ailesinden söz konusu komiteye ifadeye çağırılan ilk isim oldu.

6 OCAK KONGRE BASKININDA NELER OLMUŞTU?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı. (AA)



