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Ivanka Trump'tan Venezuela açıklaması: ABD cesur insanlarla birlikte duruyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve baş danışmanı olan Ivanka Trump, Venezuela ile ilgili ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Ivanka Trump mesajında, "ABD, Venezuela'nın cesur insanları ile birlikte duruyor. Venezuela zalimlikten demokrasiyi ve özgürlüğü arıyor. Sen çok yaşa” yorumunda bulundu.

Ivanka Trump'tan Venezuela açıklaması: ABD cesur insanlarla birlikte duruyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve baş danışmanı Ivanka Trump, Venezuela’daki siyasi kriz ve iç karışıklık ile ilgili sosyal medyadan babasına destek vererek, "ABD Venezuela’nın cesur insanları ile birlikte duruyor" dedi.

"VENEZUELA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ARIYOR"

İHA'da yer alan habere göre, Donald Trump’ın baş danışmanı Ivanka Trump sosyal medyada, Twitter üzerinden Venezuela ile ilgili ilk defa yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'nın cesur insanları ile birlikte duruyor. Venezuela zalimlikten demokrasiyi ve özgürlüğü arıyor. Sen çok yaşa” açıklamasında bulundu.

ıvanka trump

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Anahtar Kelimeler:
Ivanka Trump Donald Trump ABD Venezuela

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