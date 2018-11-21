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İvanka Trump'ın e-postaları incelenecek

21.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın kızı İvanka Trump'ın kişisel e-posta adresinden resmi yazışmalar yaptığının anlaşılmasının ardından inceleme başlatıldı.

İvanka Trump'ın e-postaları incelenecek

Trump kızının yazışmalarında gizli bilgilerin bulunmadığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump'ın kişisel elektronik posta adresini resmi haberleşmede kullandığının öğrenilmesinden sonra hükümeti denetlemekle görevli Temsilciler Meclisi Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkanı Elijah Cummings İvanka Trump hakkında inceleme başlatılacağını doğruladı.

Donald Trump 2016 yılındaki Başkanlık seçim kampanyası sırasında Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı resmi yazışmaları özel elektronik posta adresinden yaptığı gerekçesiyle eleştirmişti. Trump konuyu seçim kampanyasının başlıca temalarından biri olarak kullanmış ve Clinton'a "sahtekâr Hillary" şeklinde hitap etmişti.

Başkan Trump kızının elektronik posta kullanımıyla Clinton'ın kuralları ihlal etmesi arasında benzerlik bulunmadığını ve İvanka Trump'ın haberleşme konularının gizlilik sınıfına dâhil olmadığını söyledi. Trump kızının hiçbir şey gizlemediğini ve elektronik postalarını silmediğini de sözlerine ekledi.

Geçen yıl şahsi elektronik posta adreslerinin Beyaz Saray mensupları tarafından resmi yazışmalarda kullanılıp kullanılmadığını araştırdıklarını belirten Komisyon Başkanı Cummings Başkanlık makamından istedikleri bilgileri alamadıkları için İvanka Trump, eşi Jared Kushner ve diğer görevlilerin elektronik posta iletişiminin araştırılacağını söyledi.

"Silmedi, hepsi arşivlendi"

Hükümeti denetlemekle görevli Temsilciler Meclisi Komisyonu'nun başkanı kural ihlallerini önlemek için bu yola başvurduklarını ve Hillary Clinton olayındaki konuyu büyütmeyeceklerini açıkladı.

Washington Post gazetesinde yer alan haberde babasının danışmanlığını yapan İvanka Trump'ın kişisel elektronik posta adresinden Beyaz Saray görevlilerine, kabine üyelerine ve asistanlarına çoğu federal kayıtlarla ilgili kuralları ihlal edecek şekilde yüzlerce elektronik posta gönderildiği belirtilmişti.

Kişisel adresin resmi postada kullanıldığını kabul eden İvanka Trump'ın avukatı ancak müvekkilinin bu yöntemi kurallardan haberdar edilene kadar kullandığını ve bütün yazışmalarını aylar önce arşive verdiğini söyledi.

Hillary Clinton'ın yol açtığı elektronik posta skandalı Federal Soruşturma Dairesi (FBI) tarafından araştırılmış ve eski FBI Başkanı James cezai kovuşturma açılmasına gerek olmadığına kanaat getirdiklerini açıklamıştı.

Donald Trump seçim kampanyası sırasında FBI'dan Demokrat Partili rakibinin tutuklanmasını istemişti. İvanka Trump'ın aksine Hillary Clinton bütün resmi yazışmaları için özel bilgisayarını kullanmış ve postaları arasında gizli bilgilerin de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Clinton 30 bin postayı sildiğini ancak sildiği e-postaların özel yazışmalardan ibaret olduğunu açıklamıştı.

DW, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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