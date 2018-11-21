İvanka Trump'ın e-postaları incelenecek

Trump kızının yazışmalarında gizli bilgilerin bulunmadığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump'ın kişisel elektronik posta adresini resmi haberleşmede kullandığının öğrenilmesinden sonra hükümeti denetlemekle görevli Temsilciler Meclisi Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkanı Elijah Cummings İvanka Trump hakkında inceleme başlatılacağını doğruladı.

Donald Trump 2016 yılındaki Başkanlık seçim kampanyası sırasında Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı resmi yazışmaları özel elektronik posta adresinden yaptığı gerekçesiyle eleştirmişti. Trump konuyu seçim kampanyasının başlıca temalarından biri olarak kullanmış ve Clinton'a "sahtekâr Hillary" şeklinde hitap etmişti.

Başkan Trump kızının elektronik posta kullanımıyla Clinton'ın kuralları ihlal etmesi arasında benzerlik bulunmadığını ve İvanka Trump'ın haberleşme konularının gizlilik sınıfına dâhil olmadığını söyledi. Trump kızının hiçbir şey gizlemediğini ve elektronik postalarını silmediğini de sözlerine ekledi.

Geçen yıl şahsi elektronik posta adreslerinin Beyaz Saray mensupları tarafından resmi yazışmalarda kullanılıp kullanılmadığını araştırdıklarını belirten Komisyon Başkanı Cummings Başkanlık makamından istedikleri bilgileri alamadıkları için İvanka Trump, eşi Jared Kushner ve diğer görevlilerin elektronik posta iletişiminin araştırılacağını söyledi.