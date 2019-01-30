İvedik’in seti yağışlara dayanamadı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde longoz ormanlarında Recep İvedik 6 filminin çekimlerinin ardından bırakılan bungalov evleri şiddetli yağışlar sebebiyle yıkıldı.

Şahan Gökbakar, fenomen karakteri Recep İvedik 6’nın Afrika macerasını beyazperdeye taşıyacağı film için Bursa’nın Karacabey ilçesine bungalov evler inşa ettirdi. Çekimleri tamamlanan filmden geriye kalan set alanı Karacabey Belediyesi’ne hediye olarak bırakıldı. Yaklaşık 100 bin TL harcadığı iddia edilen komedyen, halkın fotoğraf çekmemesi için de tedbir aldırmıştı. Çekimleri tamamlanan filminden geriye kalan set alanını merak eden vatandaşlar akın akın longoz ormanlarını ziyaret etmeye başladı. Ziyarete gelen vatandaşlar bol bol resim çekinirken, yeni düğün yapacak çiftler de atmosferden faydalanarak hatıra fotoğrafları çektiriyordu.

Şahan Gökbakar tarafından Karacabey’e hediye olarak bırakılan bungalov evleri şiddetli yağışların ardından yıkıldı. Kar ve yağmurların ardından bungalov evleri eski ihtişamını kaybederek kullanılamaz hale geldi.

Büyük bir sürpriz olmazsa Recep İvedik 6 filmi 2019 Şubat ayında vizyona girecek.