HABER

"İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

DEİK Başkanı Nail Olpak: -"İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketinin üreticiye can suyu olacağını bildirdi.

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi hakkında yazılı bir değerlendirme yaptı.

İVME Finansman Paketinin üreticiye can suyu olacağını belirten Olpak, bu Paket ile iş dünyasının ve sanayicilerin özellikle üretim altyapısının daha da güçleneceğini düşündüklerini kaydetti,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hedef olarak belirlenen hammadde aramalları, makine imalatı ve tarım alanları için sunulan 30 milyar TL’lik finansman imkanının üretimdeki iştahı da artıracağını dile getiren Olpak, bu yeni destek paketinin özellikle son dönemde yatırım, istihdam ve üretim atağında etkin rol oynayacak firmaların ihtiyaç duyduğu finansman açısından bir nevi can suyu olacağını belirtti.

Olpak, İVME Finansman Paketi’nin cari açığın azalması açısından da önemli bir rol oynayacağını aktardı.

Temel çıkış noktası olarak hem imalat sanayini hem de ihracatı destekleyecek 30 milyar TL’lik bu desteğin en doğru şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Olpak, "Uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarına sahip bu destek sayesinde, yüksek teknolojinin üretimin tüm süreçlerine nüfuz etmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin öne çıkmasını bekliyoruz. DEİK olarak Türk iş dünyası adına, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile kıymetli kamu bankalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ümit ediyoruz ki, orta ve uzun vadede cari açığımızın azalması, stratejik sektörlerdeki üretim atağımızın sürdürülebilirliği ve istihdamın artmasına büyük katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
5 bacaklı buzağı şaşırttı5 bacaklı buzağı şaşırttı
Harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oldularHarçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEİK İVME Finansman Paketi

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.