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İvrindi’de kaçak içki ve tütün operasyonu

18.12.2020 23:51 | Son Güncelleme:
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İvrindi’de kaçak içki ve tütün operasyonu

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki ve kaçak tütün mamulleri satışı yapan şahsın evine operasyon düzenledi.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki ve kaçak tütün mamulleri satışı yapan şahsın evine operasyon düzenledi. 10 litre kaçak içki, 30 litre etil alkol 5 bin makaron ve 10 kilo kaçak tütün ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, İvrindi ilçesinde, kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheli şahsın ikametinde yaptığı aramada; 10 litre kaçak içki, 30 litre etil alkol, 5 bin adet makaron, 10 kg tütün ve 17 adet sigara sarma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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