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İvrindi'de şehidin baba evi bayraklarla donatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 22:48 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Er Uğur Çakmak’ın (23) acı haberinin ardından Balıkesir’in İvrindi ilçesi Bozören Mahallesi'nde bulunan baba evi, Türk bayraklarıyla donatıldı.

İvrindi'de şehidin baba evi bayraklarla donatıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Er Uğur Çakmak’ın (23) acı haberinin ardından Balıkesir’in İvrindi ilçesi Bozören Mahallesi'nde bulunan baba evi, Türk bayraklarıyla donatıldı.
Şırnak’ın Silopi ilçesi 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda arkadaşının silahından çıkan mermiyle hayatını kaybettiği belirtilen Uğur Çakmak’ın, Balıkesir’in İvrindi ilçesi Bozören Mahallesi'nde bulunan baba evi ve çevresi Türk bayrakları ile donatıldı. Bekar olan piyade er Uğur Çakmak'ın acı haberinin, İzmir'in Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi Bucak yaşayan annesi Ayşe Çakmak ve babası Hüseyin Çakmak'a verilmesinin ardından aile, oğullarını memleketi İvrindi'de toprağa vermeye karar verdi.
Piyade Er Uğur Çakmak’ın şehit olmasıyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"04.03.2019 günü Şırnak ili Silopi ilçesi 172. Zh.Tug. Hd. Tb. Kışla Hiz.Tk. Komutanlığı emrinde görevli Piyade Er Uğur Çakmak, saat 10.50 sularında nöbet mevziinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu boyun bölgesinden yaralanmış, müteakiben kaldırıldığı Şırnak Şehit Tümg. Aydoğan Aydın Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin İlimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta şehidimiz Piyade Er Uğur Çakmak olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

FOTOĞRAFLI

İvrindi'de şehidin baba evi bayraklarla donatıldıİvrindi'de şehidin baba evi bayraklarla donatıldıİvrindi'de şehidin baba evi bayraklarla donatıldıİvrindi'de şehidin baba evi bayraklarla donatıldı

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