IWAB 6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali

Belediye Başkanı İbrahim Özkan da festivalde yöreye uygun gelin alayını canlandırdıklarını dile getirdi.

Yörenin en önemli el sanatlarından kaşık yapımı, kozalaktan sepet örme, tulukta ayran yayma ve çan yapımının gösterildiği atölyeler kurduklarını ifade eden Özkan, "Yöre kadınlarına istihdam sağlamak ve yöre lezzetlerini tanıtmak amacıyla kadınlarımız, kendi hazırladıkları yemekleri stantlarda satışa çıkardı." diye konuştu.

Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu (IWAB) Başkanı Hatice Bozkurt da platform olarak 6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali'ni Akseki'de gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimlerinin Akseki'de yapıldığını anımsatan Bozkurt, şunları dile getirdi:

"Çok renkli bir festival hazırladık. Filmin başrol oyuncusu Wilma Elles, yöresel düğünün gelini oldu. Kendisi de çok heyecanlandı ve duygulandı. Örtüyü açınca herkes için büyük sürpriz oldu. Azerbaycan'dan gelen dansçıların gösterileri de oldu. Biz Akseki'yi Akseki'de anlatmak istedik. Akseki'nin ustaları, el sanatları, yöresel ürünleri ve yöresel yemeklerini ön plana çıkarmak istedik. Antalya ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yüzlerce kişi katıldı.

Doğa harikası Akseki gibi çok özel bir yerde olmak herkesin büyük ilgisini çekti. Buranın hep doğası ve tarihi ile kalmasını istiyoruz."

