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İwo Jima adasındaki deniz altında volkanik patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

İwo Jima adasındaki deniz altında volkanik patlama

TOKYO (AA) - Japonya'daki İwo Jima adasında deniz altında volkanik patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, donanma uçağının havadan çektiği fotoğraflarla, 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarına sahne olan İwo Jima'da denizin altında volkanik patlamaların meydana geldiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Fotoğraflarda Iwo Jima'nın güney sahilinde deniz suyunun 10 metre yükseğe fışkırdığı görülürken, savunma yetkilileri adada konuşlu askerlerin güvende olduğunu ve tahliye planının bulunmadığını açıkladı.

Japonya'da volkanik Ogasawara Adaları'nın en güney ucu Iwo Jima'da 2. Dünya Savaşı sırasında 1945 yılında adanın savunmasını yapan neredeyse tüm Japon askerleri (21 bin 570 asker) hayatını kaybetmişti.

Japonya'da aktif 100 kadar volkan bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Iwo Jima Japonya volkanik patlamalar

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