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Iyeoka'dan Türk kahvesi eşliğinde konser

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

ANTALYA Akra Caz Festivali'nde sahneye çıkan Iyeoka, en sevdiği kahvenin Türk kahvesi olduğunu belirterek, sahneye getirilen Türk kahvesini içti.

Iyeoka'dan Türk kahvesi eşliğinde konser

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Akra Caz Festivali'nde sahneye çıkan Iyeoka, en sevdiği kahvenin Türk kahvesi olduğunu belirterek, sahneye getirilen Türk kahvesini içti.
Caz müziğin dünyaca ünlü isimlerin Antalya'da sanatseverlerle buluşturan Antalya Akra Caz Festivali'nde, Nijerya kökenli ABD'li Iyeoka sahne aldı. 'Simply Falling' şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan sanatçı, konserde bu parçayı seslendirmeden önce seyircilere, "Bu şarkıyı size ithaf ediyorum" dedi. Ardından seyircilerin büyük coşkuyla eşlik ettiği Iyeoka, güçlü sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktı. 'Black Coffee' parçasına başlamadan önce ise en sevdiği kahvenin Türk kahvesi olduğunu söyleyen Iyeoka, sahneye getirilen Türk kahvesini içti.
'BENİM RUHUMDA BU ÜLKENİN ÇOK GÜZEL BİR YERİ VAR'
Türkiye ile arasında çok özel bir bağ olduğuna inandığını söyleyen Iyeoka, "Antalya harika bir yer. Burada olmak gerçekten muhteşem. Daha uzun zaman geçirmek isterdim. Ancak konser sonrası hemen Rusya'ya gitmem gerekiyor. En kısa zamanda yeniden bu güzel şehre gelmek istiyorum. Türkiye'ye her seferinde beni çeken özel bir güç olduğuna inanıyorum. Bu gece burada birlikte şarkı söyleyeceğiz, dans edeceğiz, nefes alacağız" dedi.
Konser öncesinde New Orleans ve New York sokaklarından gelen Amerikan Halk Müziği, Caz ve Blues müziğinin yüksek enerjili gruplarından Tin Pan Band dinleyiciyle buluştu.
FAZIL SAY FESTİVAL SAHNESİNDE
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ikinci yılında da festivalde dinleyenlerle buluşacak. 26 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de kra Hotels'de gerçekleşecek konserde sanatçı, son eserleri arasında yer alan 'Truva Sonatı'nı ve 'İzmir Süiti'ni yorumlayacak. Bu yıl Antalya'da ikincisi gerçekleşen Akra Caz Festivali modern ve klasik cazın yanı sıra, caz müziği funk,rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkıyor. Akdeniz'in ve Beydağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels'in bahçesinde gerçekleşen festival, 29 Haziran'a kadar devam edecek.

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Iyeoka'dan Türk kahvesi eşliğinde konserIyeoka'dan Türk kahvesi eşliğinde konserIyeoka'dan Türk kahvesi eşliğinde konser

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