"İyi bir ekip dizilerin başarısını arttırıyor"

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - "Benim Annem Bir Melek", "Benim için Üzülme", "Sevda Kuşun Kanadında" adlı dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Şevket Çapkınoğlu, tiyatronun daha fazla özveri gerektirdiğini söyleyerek, "Tiyatro bir yaşam şekli. Tiyatro için gerçekten her an hazır olman lazım. Akşam oyunun varsa, soğuk su içmeyeceksin. Erken yatıp erken kalkacaksın. Çok dikkat ederek yaşamak durumundasın tiyatroda." dedi. Canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan oyuncu, Eylül ayında vizyona girecek olan "Baba 1,5" filminde izleyiciyle buluşacak. Bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve yeni projelerini AA muhabirine değerlendiren Çapkınoğlu, sahnelere adım atma hikayesinin birçok oyuncuyla benzediğini belirterek, "Biz mahallede kendi aramızda tiyatro yapardık, ortaokul yıllarında. Amatör olarak başladım. Sonra liseyi okumak üzere Bursa'ya gittim. Orada da tiyatro yapmak istedim. Tiyatrolarda amatör olarak çalıştım. Benim amacım hep oyuncu olmaktı. Konservatuvar okumak, oyunculuk yapmak istiyordum. 1994'te Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne girdim. 1999'da mezun oldum." ifadelerini kullandı.

Çapkınoğlu, tek isteğinin ve derdinin oyunculuk yapmak olduğunu söyleyerek, "Üçüncü sınıftan sonra Erzurum Devlet Tiyatrosu açıldı. Orada çalışmaya başladım. Okul bittikten sonra oyunlarım bir yıl daha devam etti Devlet Tiyatroları'nda. Bittikten sonra askere gittim. Kısa dönem olarak 8 ay askerlik yaptım. Sonra özel tiyatrolarda çalıştım." diye konuştu. İstanbul'a 2002'de geldiğini aktaran başarılı oyuncu, daha sonra dizilerde oynamaya başladığını dile getirerek, "İlk dizim 'Benim Annem Bir Melek'. Orada bir Karadenizliyi oynamıştım. Benim için çok keyifliydi. Sitcom, komediydi. BKM'nin işiydi. Çok heyecan verici bir şeydi benim için. Tabii o zaman ekran deneyimim çok yoktu. Karadenizli olması benim için avantajdı. Çünkü çok hakimdim oynadığım karaktere. Üç yıl sürdü o iş. Keyifliydi." dedi. Oyuncu Çapkınoğlu, daha sonra "Yerden Yüksek", "Benim için Üzülme", "Sevda Kuşun Kanadında" adlı sevilen diziler ile "Güvercin Uçuverdi", "Niyazi Gül Dörtnala", "Seni Seven Ölsün" filmlerinde rol aldığını kaydetti.

- "En zoru tiyatro" Genel olarak keyif almadığı işleri tercih etmediğini dile getiren oyuncu, okuduğunda kendisini heyecanlandıran işleri tercih ettiğini söyledi. Sinema, tiyatro ve dizi oyunculuğunun birbirinden farklı olduğunu aktaran Çapkınoğlu, "Tiyatro bu işin temeli. Tiyatro bir yaşam şekli. Tiyatro için gerçekten her an hazır olman lazım. Akşam oyunun varsa, soğuk su içmeyeceksin. Erken yatıp erken kalkacaksın. Çok dikkat ederek yaşamak durumundasın tiyatroda. Stresi daha yüksek tabii. Dizi daha yorucu ama daha kolay ama tiyatro en zoru." değerlendirmesinde bulundu. Çapkınoğlu, dizi ya da sinemada hata yapıldığında, bir daha baştan alınabileceğinin altını çizerek, tiyatroda böyle bir durumun olmadığını ve her an çok formda ve hazır olunması gerektiğini vurguladı. Türk dizilerinin başarısının sebeplerine de değinen Çapkınoğlu, şunları kaydetti: "Bunun bana göre iki nedeni var. Birincisi yapımcının vizyonuyla ilgili. Yapımcının projeyi nasıl tasarladığı çok önemli. Bir de bütçe çok önemli. Bütçesi varsa gerçekten kaliteli iş çıkıyor. Ama vizyon şart. Sadece bütçeyle olacak bir şey değil. İkisinin bir arada olması gerekiyor. O zaman iyi oyuncuyu, iyi senaristi, iyi yönetmeni, iyi görüntü yönetmenini buluyorsun. Doğru oyuncuları bir araya getirmek lazım. İyi bir ekip dizilerin başarısını arttırıyor. Yoksa kan uyuşmazlığı olabiliyor. Sonuçta insanız. Sorunları pardösü gibi asıp, kendini işine veriyorsun ama işimiz insanla olduğu için uyum çok önemli. Sevdiğin insanlarla çalışmak daha pozitif bir durum. Daha keyif alıyorsun. Sete daha koşarak gidiyorsun. Bunu iş olarak görmüyorsun. Daha çok eğleniyorsun. Bu bir komediyse sadece senaryo yazanın değil oyuncunun da aktarması gereken şeyler var. Canlandırman, o rolü ayağa kaldırman lazım. Daha çok kendini vermen lazım. Dramada biraz daha kolay bence."