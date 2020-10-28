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İyi bir seksin püf noktası onda gizli! Mutlaka deneyin...

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

Doğal afrodizyak kaynaklarından yararlanarak seks hayatınızı canlandırabilirsiniz. Beslenme ve Sağlık Koçu Elaina Lo, seks hayatınızı ateşleyecek 5 besini anlattı, buyursunlar.

İyi bir seksin püf noktası onda gizli! Mutlaka deneyin...

Seks hayatınızı canlandırmak istiyorsanız illa kimyasal içerikli ürünleri kullanmanıza gerek yok. Bunun yarine doğanın bizlere sunduğu şifalı besinleri düzenli tüketerek doğal afrodizyak alabilirsiniz. Beslenme ve Sağlık Koçu Elaina Lo, yatak odasında performansı güçlendiren 5 besini açıkladı.

NAR

Nar tohumu polifenol içerir. Pelifenoller ise kan damarlarını gevşetir, beyne ve kalbe kan iletimini artırır. Kan dolaşımını artırmaya yardımcı olan polifenoller, iyi bir cinsel hayatın kapılarını aralar. Aynı zamanda seks hormonlarını uyararak sertleşme sorununu da ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği çinko ve magnezyum deposudur. Cinsel sağlık için gerekli olan antioksidatifleri içerir. İçinde bulunan Omega-3 yağ asitleri üreme sağlığı noktasında oldukça etkilidir.

AVOKADO

Sperm kalitesini artıran avokado, içerdiği E vitamini sayesinde kan damarlarını genişletir. Bunun yanı sıra spermdeki DNA hasarını da önlemeye yardımcıdır.

İSTİRİDYE

İstiridye, cinsel olgunlaşma için önemli bir mineral olan çinkoyu içermektedir. Çinko; testosteron üremesine yardımcı olur.

KETEN TOHUMU

Antioksidan deposu olan keten tohumu, cinsel organlara kan akışını artırır. İçerdiği Omega-3 sayesinde libidoyu artırmaya yardımcı olur.


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