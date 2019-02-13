İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla düzenlediği Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın "Sinema Söyleşileri" programı kapsamında "Sinema Eğitimi Ama Nasıl ?" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Sinema yazarı Abdülhamit Güler'in yönetimini üstlendiği, Sinan Sertel, Ayşegül Karaköse ve Seyid Çolak'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde yapıldı.

Senarist Ayşegül Karaköse, sinema okullarının ilk kez Rusya'da kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin de son yıllarda sinema alanında önemli işlere imza attığını söyledi.

Film çekmek için çok kapsamlı bir çalışma yapmak gerektiğine vurgu yapan Karaköse, "Sinema eğitimi alan kişinin her türlü disiplinde okuma ve araştırma yapması gerekir. İyi bir sinemacı ince ayrıntıları yakalar ve kullanır." dedi.

Karaköse, sinemacıların teknik alanlarda da kendilerini geliştirmesinin önemine değinerek, eskisine göre azalmış olsa da sinemada başörtülü kadınlara karşı bir mesafe olduğunu dile getirdi.