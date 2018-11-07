ELAZIĞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri Ticaret AŞ iş birliğiyle uygulanan, "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında eğitimci eğitimi alan Elazığ Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından eğitim semineri düzenlendi.
"Trafikte Sorumluluk Hareketi" kapsamında 2014 yılında hayata geçirilen, taşımalı eğitim sisteminde görevli servis sürücülerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan proje çerçevesinde 15-19 Ekim'de formatör eğitimi alan 10 ilden birisi olan Elazığ'da, servis sürücülerine eğitim verilmeye başlandı.
Mustafa Kemal Ortaokulunda düzenlenen seminerde, eğitimci eğitimi alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince, il ve ilçelerde görev yapan taşımalı eğitim servis sürücülerine trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgilendirme yapıldı.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hurrem Uslu, yaptığı açıklamada, projenin 81 ilde aşamalı olarak başlatıldığını, bu kapsamda ilgili kişilere yönelik eğitim seminerleri düzenlendiğini söyledi.
Öğrencilerin daha sağlıklı bir şekilde okullarına gitmesi için bu tür projelerin önemine işaret eden Uslu, bu kapsamda Elazığ'da 22 kişiye eğitim verilerek, doğru bilinen yanlışlar hakkında görüşme yapıldığını aktardı.
Hurrem Uslu, projenin 4 aşamada uygulanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:
"İlk olarak ilçelerdeki jandarma birimleri ve Milli Eğitim Şube müdürlerine yönelik olarak, 2'nci olarak taşıma yapılan okul müdürlerine, 3'üncü olarak servis şoförlerine, son aşamada da taşıma yapılan okullardaki 4'üncü sınıf öğrencilerine seminer verilecek. Bu seminerler sonucu hazırlanan raporları ilgili bakanlıklara göndereceğiz."
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Güven Güler de Ankara'da, sorumluluk bölgelerinde kazaları en aza indirgemek ve kaza olmamasını sağlamak amacıyla eğitim aldıklarını belirtti.
Bu eğitimler sonucu daha duyarlı ve bilinçli bireylerin ortaya çıkacağını dile getiren Güler, verilecek eğitimlerle sürücülerin trafik konusunda bilgilendirilerek iletişim ve davranışlarının geliştirilmesi, ilk yardım konularında bilinçlenmelerinin sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.
Güven Güler, "Velinin öğrenciyi servis aracına güvenle teslim etmesinden sonra öğrencinin okula teslim edilmesine kadarki süreçte trafik kurallarına tam olarak riayet edilip, kazasız bir şekilde eğitim ve öğretimin sağlanması amacıyla bu proje planlandı." diye konuştu.
"İyi Dersler Şoför Amca" projesinin 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı uygulamaları formatör eğitim semineriyle başlamış, bu kapsamda 15-19 Ekim'de Afyonkarahisar, Artvin, Bolu, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Karaman, Kırklareli, Mardin ve Sinop Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü mensuplarının katılımıyla eğitim gerçekleştirilmişti.
Formatör eğitimi alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince 16 Kasım'a kadar illerindeki ilçe milli eğitim müdürlükleri ve ilçe jandarma komutanlıklarından birer eğitimciye eğitim verilmesi planlanırken, proje ile bu yolla yaklaşık 10 bin servis sürücüsüne ulaşılması hedefleniyor.
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