"İyi Dersler Şoför Amca" projesi 2018-2019 dönemine başladı

Formatör eğitim semineri kapsamında ayrıca, Michelin'in lastik bayisine ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nın bir şubesine teknik gezi düzenlendi. Lastik bayisindeki gezide lastiklerin basınçları, diş derinliği, kış lastiği kullanımı, yeni lastiklerin kullanımı hakkında, araç muayene ziyaretinde ise muayeneye gelmeden önce yapılması gerekenler, muayene sırasında yapılanlar ve muayene sonrasındaki trafik güvenliği unsurlarına uzman personel eşliğinde değinildi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, projenin formatör eğitimi, 15-19 Ekim 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar, Artvin, Bolu, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Karaman, Kırklareli, Mardin ve Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri’nin iş birliğiyle “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında 2014’te hayata geçirilen, taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan İyi Dersler Şoför Amca projesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı uygulamaları, formatör eğitim semineriyle başladı.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları adına toplantıya katılan Kamu İşleri Direktörü Ahmet Bulut, kurum olarak trafik kültürünün geliştirilmesi adına trafik eğitimine büyük önem verdiklerini ve bunun için 2010 yılından bu yana Trafikte Sorumluluk Hareketi paydaşlarıyla önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirdi. Bulut, "Kurum olarak araç güvenliğine odaklanıyoruz ve bu alanda mükemmele ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Trafikte herkesin güvenliği için insan unsuruna daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seminere, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Jandarma Albay Özgür Ecevit Taşçı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ufuk Korkmaz da katıldı.

Formatör eğitimi alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü mensupları, 5-16 Kasım 2018 tarihlerinde kendi illerindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarından birer eğitimciye eğitim verecek. Formatörler, projenin gerçekleştirildiği 10 ilin bütün ilçelerinden toplam 210 kişiye eğitim verecek.