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  4. 'İyi fiyat verene satacağım' Pikniğe gittiğinde buldu! 'Arabamdaki mıknatıs sayesinde anladım'

'İyi fiyat verene satacağım' Pikniğe gittiğinde buldu! 'Arabamdaki mıknatıs sayesinde anladım'

11.09.2024 14:11
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Samsun’un Kavak ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden bir vatandaş, derenin içerisinde göktaşı bulduğunu iddia etti. Bulduğu cismin göktaşı olduğunu arabasında bulundurduğu mıknatıs sayesinde anladığını ileri süren vatandaş "İyi bir fiyat veren olursa satacağım" ifadelerini kullandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan Şaban Uzunoğlu, hafta sonu ailesiyle birlikte gittiği piknikte derenin içinde bir taş fark etti. İlk başlarda ne olduğunu bilmediği cismi bulduğunda heyecanlanan Uzunoğlu, taşı ailesine ve çevredeki vatandaşlara gösterdi.

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ARABASINDA BULUNDURDUĞU MIKNATIS SAYESİNDE ANLADIĞINI İDDİA ETTİ

Bulduğu cismin göktaşı olduğunu arabasında bulundurduğu mıknatıs sayesinde anladığını iddia eden Uzunoğlu, daha emin olabilmek için taşın fotoğraflarını çekip arama motorunda arattığında ise, bunun bir göktaşı olduğunu gördüğünü iddia etti.

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Meraklısı olursa 1,5 kilo ağırlığındaki göktaşı olduğunu iddia ettiği taşı Uzunoğlu, “İyi bir fiyat veren olursa satacağım” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun göktaşı
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