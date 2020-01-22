HABER
  4. 'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi

'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 08:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Çiğdem Göktürk (20), 3 yıl önce, 'İyi ve kötü günde beraberiz' diyerek hayatını birleştirdiği kronik böbrek hastası, tek çocuğunun babası Gürsel Göktürk'e (26) böbreğini verdi.

'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Çiğdem Göktürk (20), 3 yıl önce, 'İyi ve kötü günde beraberiz' diyerek hayatını birleştirdiği kronik böbrek hastası, tek çocuğunun babası Gürsel Göktürk'e (26) böbreğini verdi. Bağış yaptığı böbreği ile eşinin hayata bağlanmasınıa sağlayan Çiğdem Göktürk, "Üç yıl önce evlenerek kalbimi vermiştim. Şimdi de bir böbreğimi verdim. Hiç tereddüt etmedim." dedi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde inşaat işinde çalışan Gürsel Göktürk'ün böbrekleri 2 yıl önce iflas etti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek muayene olan Göktürk, nakil için sıraya girdi. Eşinin durumu ile ilgili doktorlarla görüşen Çiğdem Göktürk, bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testler sonrasında dokular uyumlu çıktı. Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından yapılan operasyonla Çiğdem Göktürk'ün bir böbreği eşine nakledildi.
AYAKTA MORLUK VE BAŞ DÖNMESİ
Sağlık durumu iyi olan Gürsel Göktürk, "Bir çocuğumuz var. İki yıl önce İzmir'de inşaatlarda çalışırken ayaklarımda morluklar oluştu. Ardından baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerim arttı. Gittiğim doktor kronik böbrek yetmezliği hastalığım olduğunu söyledi ve hemen hemodiyalize başlattı. Son tetkiklerde ise nakil olmam gerektiği söylendi. Eşimle birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Çektiğim acılara dayanamayan eşim bir böbreğini verdi. Allah razı olsun, eşimin bağışladığı böbrekle hayata tutundum. Biz bir aileyiz. İlk günden beri birbirimizi sayıyor ve çok seviyoruz. Şu an sevgimiz daha da katlandı. Eski sağlıklı günlerime kavuşacağıma inanmıyordum. Bu yaşadığım mucize gibi geliyor. Eşimin fedakarlığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Hem iyi günde, hem de kötü günde her zaman yanımda oldu, minnettarım" diye konuştu.
'ÖNCE KALBİMİ ŞİMDİ BÖBREĞİMİ VERDİM'
Zor günler geçirdiklerini ve sevgiyle her tür zorluğu yendiklerini, bunu da birlikte yeneceklerini anlatan Çiğdem Göktürk ise "Üç yıl önce evlenerek kalbimi vermiştim. Şimdi de bir böbreğimi verdim. Hiç tereddüt etmedim. Eşimi ve evladımı çok seviyorum. Biz evlenirken, iyi ve kötü günde beraberiz demiştik. Çocuğumun babasına bir böbreğim feda olsun dedim ve kalbimin sahibine bir böbreğimi verdim" dedi.
BEKLEME LİSTESİNDE 23 BİN HASTA
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Gürsel Göktürk'ün Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Listesi'nde yer aldığını belirterek, "Listede yer alanların sayısının 23 binden fazla olduğunu ve bekleme sürelerinin ne olacağını bilmediğimizi söyledik. Eşi Çiğdem Göktürk, 'Ben böbreğimin birini vermek istiyorum' deyince, gerekli tetkikler yapıldı. Çiğdem Göktürk'ün böbreğinin eşine uygun olduğuna karar verildi. 25 Aralık 2019'da Çiğdem hanımın böbreğini yaklaşık iki saatlik operasyonla sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Eş zamanlı olarak yan ameliyathanede bekleyen Göksel Göktürk'e böbreği 3 saatlik operasyonla naklettik. Sağlık açısından alıcı ve vericinin problemi yok, taburculuk işlemleri yapıldı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Gen değiştirmeden felç tedavisine: 2019'da sağlık alanında yaşanan en önemli gelişmelerGen değiştirmeden felç tedavisine: 2019'da sağlık alanında yaşanan en önemli gelişmeler
Arkadaşlarınız sağlığınıza zararlı mı?Arkadaşlarınız sağlığınıza zararlı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akupunkturla şeker tedavisi mümkün mü?

Akupunkturla şeker tedavisi mümkün mü?

Konserve hastalığı (botulizm) nedir?

Sağlıklı olduğu düşünüyoruz ama... Bir lokması bile yetiyor!

Mormiks nedir? Mor ekmek nedir? Mormiks faydaları

Renklerini gören şaşırıyor ama... Öyle bir faydası varmış ki...

İstanbul Havalimanı’nda 'virüs' önlemi! Dünya alarmda (Gizemli virüs Coronavirüs nedir, belirtileri nelerdir?)

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Astım nedir? Astım nedenleri nelerdir? Astım tedavisinde bunlara dikkat

Astım hastaları! Meğer tedavide en önemli nokta...

Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural

Sağlıklı diye içiyoruz ama... Kış çaylarına dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.