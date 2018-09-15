"İyi günlerin bizi beklediğini düşünüyorum"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Artık millet bilinçli. Bu ülkede direnç katsayısı yükselmiştir. Ben iyi günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Bizi kötü günlere sürüklemek için hamlelerin yapılacağını, bugün de yapıldığını görüyoruz ama bunları aşacak iradeyi bu millet artık yakaladı." dedi.

Yalçın, Erenler ilçesindeki Sakaryapark'ta düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Divan Toplantısı'na katıldı.

Burada sendika üyelerine seslenen Yalçın, Türkiye üzerinde oynanan oyunların olduğunu ve milletin bu oyunları fark ettiğini söyledi.

Ülke olarak zor günlerin üstesinden gelineceğini anlatan Yalçın, milletin ülkeyi 1 dolara satanlara karşı 15 Temmuz'un hemen akabinde yapılan hamlelere, bütün dolarları satarak tepki verdiğini ve küresel oyunu bozduğunu aktardı.

Bugün gelinen noktada, daha şiddetli hamlelerle spekülasyonlarla ve operasyonlarla karşı karşıya kalındığına değinen Yalçın, "Ben bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Mehmet Akif Ersoy'un, 'Kesmeye gelir belki ama çekmeye gelmez boynu' dediği bir milletten bahsediyoruz. Belki kesilir ama başımıza tasma takarak çekeceklerini hayal edenler yanılırlar. Bu millet asla müstemleke olmadı, bu millet asla bir yerin sömürgesine dönüşmedi." şeklinde konuştu.