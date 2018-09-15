"İyi günlerin bizi beklediğini düşünüyorum"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Artık millet bilinçli. Bu ülkede direnç katsayısı yükselmiştir. Ben iyi günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Bizi kötü günlere sürüklemek için hamlelerin yapılacağını, bugün de yapıldığını görüyoruz ama bunları aşacak iradeyi bu millet artık yakaladı." dedi.
Yalçın, Erenler ilçesindeki Sakaryapark'ta düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Divan Toplantısı'na katıldı.
Burada sendika üyelerine seslenen Yalçın, Türkiye üzerinde oynanan oyunların olduğunu ve milletin bu oyunları fark ettiğini söyledi.
Ülke olarak zor günlerin üstesinden gelineceğini anlatan Yalçın, milletin ülkeyi 1 dolara satanlara karşı 15 Temmuz'un hemen akabinde yapılan hamlelere, bütün dolarları satarak tepki verdiğini ve küresel oyunu bozduğunu aktardı.
Bugün gelinen noktada, daha şiddetli hamlelerle spekülasyonlarla ve operasyonlarla karşı karşıya kalındığına değinen Yalçın, "Ben bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Mehmet Akif Ersoy'un, 'Kesmeye gelir belki ama çekmeye gelmez boynu' dediği bir milletten bahsediyoruz. Belki kesilir ama başımıza tasma takarak çekeceklerini hayal edenler yanılırlar. Bu millet asla müstemleke olmadı, bu millet asla bir yerin sömürgesine dönüşmedi." şeklinde konuştu.
Yalçın, bazı kesimlerin zihinlerinin mandacı hale gelmiş olabileceğini, olayın farkında olmayabileceğini ifade etti.
Ülkede lejyoner grupların oluşabileceğine inandığını dile getiren Yalçın, şu an ABD'nin zehrini akıtabileceği ve harekete geçirebileceği yapı ve vesayet üretebileceği odakların gücünü kaybettiği için topa girdiğini belirtti.
Artık milletin bilinçlendiğine değinen Yalçın, "Bu ülkede direnç katsayısı yükselmiştir. Ben iyi günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Bizi kötü günlere sürüklemek için hamlelerin yapılacağını, bugün de yapıldığını görüyoruz ama bunları aşacak iradeyi bu millet artık yakaladı. Eski Türkiye geride kaldı. Yeni Türkiye, olayı bütün çıplaklığıyla gören bir Türkiye. Bu, ülke için son derece önemli. Burada olması gereken, eğitim öğretim bilim kitlesinin kendi bulunduğu alanda birinci sınıf iş yapabilmesidir." diye konuştu.
- "Örgütlülüğümüzün zekatını vermek durumundayız"
Yalçın, Memur-Sen'in 500 bine yakın üye sayısına sahip olduğunu anımsatarak, gayelerinin sadece maddi çıkarlar olmadığını, insan yetiştirme odaklı çalıştıklarını aktardı.
Konfederasyon olarak yaptıkları projelerden bahseden Yalçın, şunları kaydetti:
"Örgütlülüğümüzün zekatını vermek durumundayız. Eğer bizim sendikacılığımız sadece ek derse, maaşa, fazla mesaiye odaklı bir sendikacılık olacaksa bu tezgah kapansın, bu teşkilat kapansın. Akif İnan yola çıkarken 'Biz ücret sendikacılığı yapmayacağız.' dedi. Ücret sendikacılığı salt olarak yapıldığında sıkıntılı bir şey. 'Biz ücret sendikacılığını da içinde barındıran hizmet sendikacılığı yapacağız.' dedik. Öyleyse bizim bu topluma karşı borcumuz var. Bu milletten alacaklı değiliz, biz bu millete borçluyuz."
Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Başkanı Murat Mengen de Yalçın'ı kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
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