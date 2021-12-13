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İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde sıcak su buharı yöntemi nasıl uygulanır?

13.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde sıcak su buharı yöntemi kullanıldığını söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu, sıcak su buharı tedavisi ve avantajları ile ilgili bilgiler verdi. Tuğcu, 10-15 dakika süren sıcak su buharı tedavisi ile hücre ölümünün başladığını, böylece prostat nedeniyle yaşanan idrar yolundaki tıkanmanın açılması sağlandığını söyledi. İşte konu ile ilgili merak edilenler...

İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde sıcak su buharı yöntemi nasıl uygulanır?

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde sıcak su buharı kullanılması yönteminde teknik olarak radyo frekans enerji ile su buharı oluşturulur. İşlem anestezili veya anestezi almadan lokal anestezi ile gerçekleştirilebilir.

NASIL UYGULANIR?

Penis içerisinden ince kamera içeren bir sistem ile girilir. İşlem tamamen kapalı (endoskopik) olarak yapılır. Bu sistemin ucundaki küçük iğneler büyümüş prostat dokularına batırılır ve 9 saniye boyunca beklenerek su buharı iğne aracılığıyla prostat dokularına aktarılır. Prostatın büyüklüğüne göre birkaç iğne uygulaması yapılır. İşlem ortalama 10 - 15 dakikada tamamlanır. İşlem sonrası prostat dokularında hücre ölümü başlar, böylelikle yok olan hücreler sayesinde prostatın neden olduğu idrar yolundaki tıkanma açılır. Bu işlem sonrası hasta geçici olarak sondalı kalır. Hasta aynı gün taburcu edilir.

BU YÖNTEMİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Sıcak su buharı tedavisinin en önemli avantajı lokal anestezi altında uygulanabilir olmasıdır. Özellikle ileri yaş grubunda birçok hastalığı olan ve ilaç kullanan hastaların anestezi alması ciddi problemlere yol açabilir. Anestezi alamadıkları için klasik prostat ameliyatları olmayan hastalar sondalı olarak yaşamlarını devam ettirmektedirler. Sıcak su buharı tedavisi bu hastalar için bir umut olmuştur. Bir diğer avantajı ise özellikle genç hastalar olmak üzere tüm yaş grubunda klasik prostat ameliyatları sonrası görülen geri boşalma problemi bu işlemde hiç görülmez veya oldukça nadirdir. Sıcak su buharı tedavisi her yaştan orta ve ağır prostat semptomları olan hastaların tedavisinde uygulanabilir.

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