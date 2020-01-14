İyi huylu prostat büyümesinde ilaç tedavisi! Prostat tedavisinde ameliyat ne zaman yapılır?

Prostat büyümesinin kesin nedeni tam olarak bilinmese de, testosteron oranlarının azalmasına bağlı olarak östrojen oranlarında göreceli olarak artış tespit edilmiştir. Büyüyen prostat bezi idrar yolu ve mesane çıkımında yarattığı tıkanma-daralma ile birlikte idrar akışını engelleyebilir. Mesanenin hem idrar depolama hem de idrar boşaltma işlevini bozabilir.

PROSTAT BÜYÜMESİ BELİRTİLERİ

Prostat büyümesi oldukça sık görülmekle birlikte her erkekte aynı düzeyde sorun oluşturmayabilir. Bazılarında yaşlanmanın doğal bir parçası olarak saptansa da tedavi gerektirmeyebilir. Gece idrara kalkma, sık idrara gitme, mesanenin (idrar torbası) tam boşalmama hissi, idrar yapmadan önce bekleme, zayıf idrar akımı, idrar sıkıştırması, idrar yaparken ıkınma, idrar yaparken kesilme ve yeniden başlama gibi rahatsız edici belirtiler varsa, idrar yapma fonksiyonunu bozarsa veya vücuda zarar verebilecek duruma ulaşırsa tedavi edilmesi gereklidir.

PROSTAT BÜYÜMESİ TEDAVİSİ

Tedavide temel belirleyici etkenler hastanın yakınmalarının derecesi ve prostat büyümesinden kaynaklanan fiziksel ve fonksiyonel sorunlardır. Hastaların bir kısmında ciddi bir yakınma belirtilmese de tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan kanlı idrar yapma, mesanede taş gelişimi, böbrek yetmezliğinin bulunması tedavi gerektiren durumlardır. Tedavi yaklaşımları arasında şunlar vardır: Düzenli takip/gözlem ile bekleme, ilaç ile (medikal) tedavi ve cerrahi tedavi yöntemleri (Bipolar- Monopolar TUR-prostatektomi, Lazer Greenlight prostatektomi, Holmium Lazer ile yapılan prostat ameliyatı (HoLEP)

İyi huylu prostat büyümesinin ilaçla tedavisi mümkündür. Alfa reseptör blokörleri, 5- alfa-redüktaz inhibitörleri ve fosfodiesteraz-5 inhibitörleri BPH tedavisinde kullanılan prostat ilaçlarıdır. Farklı etki mekanizmalarına sahip olan bu ilaçlar bazen bir arada da (kombine) kullanılabilir. Fakat her ilaç kullanımda olduğu gibi prostat büyümesinin ilaç tedavisinde kullanılan bu ilaçların da bazı yan etkileri mevcuttur. Prostat ilaçları sıklıkla tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve meni gelişinin azalması (retrograd ejekülasyon) gibi şikâyetlere sebep olabilir.