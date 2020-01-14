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  4. İyi huylu prostat büyümesinde ilaç tedavisi! Prostat tedavisinde ameliyat ne zaman yapılır?

İyi huylu prostat büyümesinde ilaç tedavisi! Prostat tedavisinde ameliyat ne zaman yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, iyi huylu prostat büyümesinin ilaç ile tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.İyi huylu prostat büyümesi, en yaygın görülen prostat hastalığıdır. Prostat büyümesi çoğu zaman iyi huylu bir gelişme olarak gerçekleşir. Bu büyüme, 40’lı yaşların sonlarından itibaren başlayarak yaşamın sonuna kadar değişen hızda devam eder. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) yaşlanma ile birlikte görülse de kesin nedeni tam olarak bilinmiyor.

İyi huylu prostat büyümesinde ilaç tedavisi! Prostat tedavisinde ameliyat ne zaman yapılır?

Prostat büyümesinin kesin nedeni tam olarak bilinmese de, testosteron oranlarının azalmasına bağlı olarak östrojen oranlarında göreceli olarak artış tespit edilmiştir. Büyüyen prostat bezi idrar yolu ve mesane çıkımında yarattığı tıkanma-daralma ile birlikte idrar akışını engelleyebilir. Mesanenin hem idrar depolama hem de idrar boşaltma işlevini bozabilir.

PROSTAT BÜYÜMESİ BELİRTİLERİ

Prostat büyümesi oldukça sık görülmekle birlikte her erkekte aynı düzeyde sorun oluşturmayabilir. Bazılarında yaşlanmanın doğal bir parçası olarak saptansa da tedavi gerektirmeyebilir. Gece idrara kalkma, sık idrara gitme, mesanenin (idrar torbası) tam boşalmama hissi, idrar yapmadan önce bekleme, zayıf idrar akımı, idrar sıkıştırması, idrar yaparken ıkınma, idrar yaparken kesilme ve yeniden başlama gibi rahatsız edici belirtiler varsa, idrar yapma fonksiyonunu bozarsa veya vücuda zarar verebilecek duruma ulaşırsa tedavi edilmesi gereklidir.

PROSTAT BÜYÜMESİ TEDAVİSİ

Tedavide temel belirleyici etkenler hastanın yakınmalarının derecesi ve prostat büyümesinden kaynaklanan fiziksel ve fonksiyonel sorunlardır. Hastaların bir kısmında ciddi bir yakınma belirtilmese de tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan kanlı idrar yapma, mesanede taş gelişimi, böbrek yetmezliğinin bulunması tedavi gerektiren durumlardır. Tedavi yaklaşımları arasında şunlar vardır: Düzenli takip/gözlem ile bekleme, ilaç ile (medikal) tedavi ve cerrahi tedavi yöntemleri (Bipolar- Monopolar TUR-prostatektomi, Lazer Greenlight prostatektomi, Holmium Lazer ile yapılan prostat ameliyatı (HoLEP)
İyi huylu prostat büyümesinin ilaçla tedavisi mümkündür. Alfa reseptör blokörleri, 5- alfa-redüktaz inhibitörleri ve fosfodiesteraz-5 inhibitörleri BPH tedavisinde kullanılan prostat ilaçlarıdır. Farklı etki mekanizmalarına sahip olan bu ilaçlar bazen bir arada da (kombine) kullanılabilir. Fakat her ilaç kullanımda olduğu gibi prostat büyümesinin ilaç tedavisinde kullanılan bu ilaçların da bazı yan etkileri mevcuttur. Prostat ilaçları sıklıkla tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve meni gelişinin azalması (retrograd ejekülasyon) gibi şikâyetlere sebep olabilir.

PROSTAT AMELİYATI HANGİ DURUMLARDA YAPILIR? PROSTAT BÜYÜMESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

Böbrek yetmezliği, mesane taşı, tekrarlayıcı kanamalar, medikal tedavinin etkisizliği, çoklu sonda uygulamaları, tekrarlayan üriner enfeksiyonlar ve mesane divertikülü görüldüğü durumlarda cerrahi uygulama gerekebilir. Geçmiş yıllarda sıklıkla açık prostat ameliyatları yapılırken artık endoskopik (kapalı) ameliyatlar yapılmaktadır. Kapalı ameliyatlardan son yıllarda popülarize olanları laser tiplerine göre olmak üzere prostatı buharlaştıran (KTP- greenlight laser) veya doku olarak çıkartan (Holmium laser) tipleri bulunmaktadır. Prostatik stentler, prostatik üretral liftler, minimal invazif basit prostektetomi, transüretral mikrodalga terapi, transüretral prostata iğne ablasyonu, intraprostatik enjeksiyonlar da prostat tedavisindeki yeni yöntemlerdir.

PROSTAT BÜYÜMESİNDE BESLENME VE YAŞAM ŞEKLİ

Obezite, şeker hastalığı, artmış total enerji alımı, total protein tüketimi, kırmızı et, yağ, tahıllar, ekmek, kümes hayvanları ve nişasta ile beslenme iyi huylu prostat oluşumunda risk faktörü oluşturmaktadır. Sebzeler, meyveler, doymamış yağ asitleri, linoleik asit ve D vitamini bitkisel kaynaklı gıdalarla beslenme ve egzersiz ise iyi huylu prostat oluşumuna karşı koruma sağlamaktadır.

Günde en az bir litre su içilmesi ve egzersizin artırılması, gece yatmadan sıvı alımının kısıtlanması, alkol ve kafein alımının kıstlanması, dengeli beslenme, karnın alt tarafını sıcak ve kuru tutma, denize girdikten sonra ıslak mayonun değiştirilmesi tavsiye edilir.

Ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerin 40 yaş ve üstünde, risk faktörü olmayan erkeklerin ise 45 yaş ve üstünde PSA kontrolü yaptırması tavsiye edilir.

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