"İyi insan olmaya gayret etmeliyiz"

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, dünyada İslam karşıtlığı olduğunu, bunda Müslümanların da kabahatleri bulunduğunu ifade ederek, "Şu mübarek günlerde gerekli dersleri ve sonuçları çıkararak iyi vatandaş olmaya, başkalarının da yardımına koşan iyi insan olmaya gayret etmeliyiz." dedi.

Şahin, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, içinde bulundukları ramazanın ve idrak ettikleri Kadir Gecesi'nin insanların yardımlaşma duygularını ön plana çıkardığını belirtti.

İsveç Kilise Birliği Bölge Başkanı Stefan Lindquist'in Müslümanlar için yazdığı bir makaleyi okuyan Şahin, Müslümanların yardımlaşma konusunda çok zengin olduğunu ifade etti.

"Şimdi dünyada bir İslam karşıtlığı var." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Bunu birileri kasıtlı olarak yapıyor ama bunda Müslümanım diyenlerin kabahati yok mu? İslam'ı iyi temsil etmemelerinin kabahati yok mu? İslam dinini kan olarak görmeye çalışan birtakım teröre bulaşmış olanların veya İslam'ı kullanan terör örgütlerinin bunda kabahati yok mu? O halde şu mübarek günlerde gerekli dersleri ve sonuçları çıkararak iyi insan, vatandaş olmaya, başkalarının da yardımına koşan iyi insan olmaya gayret etmeliyiz. Bu mübarek ay, gün ve geceler bizlere bunları hatırlatıyor."