"İyi İşler Dükkan", Morhipo.com'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle perakendede kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "İyi İşler" programı kapsamında girişimci kadınların ürünleri artık Morhipo.com'da açılan "İyi İşler Dükkan"da sunuluyor. "İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimileri Güçlendirme Programı"na katılan girişimci kadınların ürünleri e-ticaret sitesi Morhipo.com'da açılan "İyi İşler Dükkan'da satışa çıktı. "İyi İşler Dükkan"da tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren ve "İyi İşler"e katılan 24 kadın işletmecinin binlerce ürünü Morhipo.com müşterilerinin beğenisine sunuldu. Programın tanıtım toplantısında konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, şunları kaydetti: "'İyi İş; Boyner Grup olarak geçmişten beri iş yapma felsefemizi tanımlıyor ve değerlerimizi temsil ediyor. Artık müşterilerimiz de aldıkları ürünün hikayesini, iyi ve adil koşullarda üretildiğini, çevreye, bitkilere, hayvanlara ve başka insanlara zarar vermeden üretilmesini daha fazla önemsiyor. Ürünlerimizin ve tedarikçilerimizin 'iyiliği' bu nedenle gittikçe daha da önem kazanıyor. İyi İşler Dükkan ile kadın girişimcilerin en önemli ihtiyacı olan pazara erişim konusunda onlara destek olurken, İyi İşler üreten kadın girişimciler de Boyner Grup ve Morhipo.com'a büyük değer katıyor. Ekonomimizin kalitesinin artması, büyümesi ve refahın tabana yayılması için kadınların ekonomiye katılımı şart." dedi.

"Kadınlar güçlendikçe ekonomimiz güçlenecek" KAGİDER Başkanı Emine Erdem de Türkiye'de kadın girişimciliğinin yaygınlaşması, kadın istihdamının artması ve genel olarak kadının ekonomik, sosyal ve politik konumunun güçlendirilmesi için var güçle çalıştıklarını ifade ederek, yeni dönem hedefleri arasında kadın girişimcilerin dijitalleşme, bilim ve teknolojide güçlenmesi için Anadolu'nun her yerinde daha fazla kadın girişimciye ulaşmanın yer aldığını, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Erdem, kamu ve özel sektörde satın alma süreçlerine daha fazla kadın tedarikçiyi dahil etmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Kadın girişimcilerin dış ticarete açılmalarını sağlamak için projeler üreteceğiz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda 2018 yılından bu yana Boyner Grup'la İyi İşler projesi kapsamında yaptığımız iş birliği bizim için çok değerli. İyi İşler, sadece programa katılan kadın girişimcilere değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen bine yakın kadına da dolaylı olarak destek sağlayacağı için kadınlar güçlendikçe ekonomimiz de güçlenecek. Bu proje bu nedenle çok önemli ve çok inanıyoruz." diye konuştu.