HABER

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde faaliyete geçen ’’İyi Kalpler Çarşısı’’ yapmış oldukları yardımlarla gönüller almaya devam ediyor.Şuhut’ta yapmış oldukları yardımlarla gönüllere taht kuran ’’İyi Kalpler Çarşısı’’ vatandaşların ihtiyaçlarına merhem olmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde faaliyete geçen ’’İyi Kalpler Çarşısı’’ yapmış oldukları yardımlarla gönüller almaya devam ediyor.
Şuhut’ta yapmış oldukları yardımlarla gönüllere taht kuran ’’İyi Kalpler Çarşısı’’ vatandaşların ihtiyaçlarına merhem olmaya devam ediyor. İyi Kalpler Çarşısı temsilcisi Muharrem Yeğenoğlu, çalışmalarıyla ilgili açıklamalarında, ’’İyi Kalpler Çarşısı temsilcisi olarak çalışma arkadaşlarımızla beraber ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yardım etmeye gönüllerini kazanmaya devam ediyoruz. Her vatandaşımız bizim için çok değerlidir. Bizler ’’İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’’ ifadesiyle yön almaya devam edeceğiz. Allah’ın rızasını kazanmak, gönülden gönüle halkalar oluşturmaya devam edeceğiz inşallah. Sevginin, saygının ve paylaşmanın burada lezzetini bir kez daha ’’İyi Kalpler Çarşısı’’ adı altında görmüş olduk’’ dedi.

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor

İyi Kalpler Çarşısı gönüller almaya devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

'Muhteşem 8'li görüntülendi

'Muhteşem 8'li görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.