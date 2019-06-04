İyi kalpleri ile çocuklara bayramda gülücük dağıttılar

Ağrı'da, hayırseverlerce oluşturulan "İyi Kalpli Eller" adlı iyilik hareketi mensupları ile "Milyon Gülücük Projesi"nde yer alan üniversite öğrencilerince Ramazan Bayramı dolayısıyla ayakkabı ile kıyafet dağıtılan 300 öğrenci çifte bayram yaşadı. Yurt başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki hayırseverlerin yardımıyla oluşturulan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlarda bulunan "İyi Kalpli Eller" hareketi mensupları ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitim gören bir grup gönüllü öğrencinin hayata geçirdiği "Milyon Gülücük" sosyal sorumluluk projesi ile kırsaldaki köylerde eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler belirlendi. Okul idarecilerinin de desteği yapılan tespit sonrası topladıkları kıyafetleri çocuklara dağıtmak isteyen hareketin mensupları ve üniversite öğrencileri, il merkezi ve Hamur ilçesindeki 3 köydeki okullara gitti. Bayram nedeniyle kapalı olan okula davet edilen ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye burada ayakkabı ve kıyafet dağıtıldı. Çifte bayram yaşayan çocuklar, bir süre okul bahçesinde oyunlar oynayıp eğlenerek evlerine döndü.

İyi Kalpli Eller Proje Koordinatörü Arzu Tavukçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl önce Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir köy okulunu ziyaret ettiğini ve bundan etkilenip "İyi Kalpli Eller" hareketini kurarak maddi durumu yetersiz öğrencilere yardım ulaştırmaya başladıklarını söyledi. Ramazan Bayramı dolayısıyla Muş'tan sonra Ağrı'daki çocuklara da yardımda bulunmaya geldiklerini anlatan Tavukçuoğlu, şunları belirtti: "Yıllardır sadece gönüllü işler yapıyorum. Çocuklara yardım etmeyi çok sevdiğim için yıllardır bu işi yapıyorum. Bu proje Doğubayazıt ilçesinde doğdu. Bu yüzden Ağrı benim için çok kıymetli yerdir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yüzlerce çocuk giydiriyoruz. İyi kalpli insanlar sayesinde Ağrı'da 300 öğrenciye hediyeler verdik. Ben sadece iyiliğe aracıyım, bu röportajı da sadece farkındalık yaratmak amacıyla veriyorum. Gerçekten burada bambaşka bir dünya var. Buradaki çocuklar çok tatlı ve çok güzeller. İyi kalpli insanlar sayesinde yıllardır bir elimiz buralarda. Çocuklar da ben de çok mutlu olduk. Aslında ben bu yardımları onlar için yapmıyorum kendim için yapıyorum gibi oluyor. Çünkü onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum."