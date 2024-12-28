"İyi ki aldım!" diyeceğiniz 2024'ün en iyi telefonları

Kullanıcı deneyimi açısından en iyi telefonları sıralarken yüz binlerce yorumu göz önünde bulundurduk. Sizin için hazırladığımız listede hem en yeni hem de yıllardır kullanıcılar tarafından tercih edilen modeller yer alıyor. İster bütçe dostu bir seçenek arayın ister en üst düzey performansı hedefleyin, bu yıl kullananların favorisi olan ürünleri sizin için derledik. İşte detaylar...

1. Dayanıklılığı ve işlevselliği buluşturan: Apple iPhone 16 Pro Natürel Titanyum Cep Telefonu

Titanyum tasarımıyla estetik ve sağlamlılığı bir araya getiren iPhone 16 Pro, 6.3 inç Super Retina XDR ekranıyla hem geniş hem de capcanlı bir görüntü deneyimi yaşatıyor. 48 MP Ultra Geniş kamerası sayesinde makro çekimlerde her detayı yakalarken 5 kat Telefoto kamera uzak mesafeleri net bir şekilde çekmenizi sağlıyor. A18 Pro çipi, yalnızca fotoğraf ve video deneyiminizi üst seviyeye taşımakla kalmıyor, aynı zamanda AAA oyunlar için de inanılmaz bir performansa sahip. iOS 18 ile gelen yenilikleriyle tamamen size özel hale gelen telefonun 27 saatlik video oynatma süresi ve USB-C şarj seçeneğiyle gün boyu kesintisiz kullanıma hazır olun.

Kullanıcılar ne diyor?

“16 Pro serisinde donanımsal olarak termal iyileştirme yapılmış ısınma neredeyse sıfıra yakın diyebilirim ve ne şarj olurken ne de günlük kullanımda herhangi bir sıkıntı sezmedim şimdiye kadar.”

“Kamera olarak iyileştirme yapılmış, kamera butonunu şimdilik çok alışamadım ama zamanla kullanışlı hale gelebilir. ”

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2. Teknolojiyle dolu tasarım: Samsung Galaxy S24 FE Yapay Zeka (AI) Gri Cep Telefonu

Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunan Galaxy S24 FE, yapay zeka destekli özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla teknoloji severlerin dikkatini çekiyor. Galaxy AI ile fotoğraflarınıza sanatsal dokunuşlar katabilir ya da Photo Assist ile istenmeyen nesneleri kolayca kaldırabilirsiniz. Dynamic AMOLED 2X ekranı, daha parlak ve renkli bir görüntü deneyimi sunarken IP68 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Exynos 2400 işlemciyle de oyun ve çoklu görevlerde üstün performans veren teleofon, 4700 mAh kapasiteli pili uzun saatler boyunca kesintisiz eğlence vadediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bataryasından tutun telefonun tüm özellikleri bence fiyatına göre çok iyi. Günlük kullanımda ısındığını fazla görmedim ısındığında kenarlardaki alüminyum kasa ısındı ama ürün gayet serin çalışıyor. Performansı çok iyi.”

“Ekran en üst düzey olmasa bile çok iyi, ses çok net ve yüksek, çekim iyi. Oyun oynamıyorsanız pil 2 güne yakın gidiyor, şu anda şarja taktım %22 kalmış, 2 gün 15 saat önce şarj etmişim, wifi devamlı açık, lokasyon ve bluetooth da gerekince açık. ”

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3. Fotoğraf tutkunuza hitap eden: Xiaomi Redmi Note 13 Pro Gece Siyahı Cep Telefonu

Teknoloji ve tasarımı bir araya getiren Xiaomi Redmi Note 13 Pro, 200 MP ana kamerası, OIS ve EIS özellikleriyle çift titreşimi önleyerek kristal netliğinde fotoğraflar çekmenize imkan tanıyor. 120 Hz FHD+ AMOLED ekranı, akıcı ve göz alıcı bir görüntü deneyimi yaşatırken 67 W turbo şarj desteğiyle de 5000 mAh pili kısa sürede doldurabiliyorsunuz. Güvenli ekran içi parmak izi sensörüyle cihazınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde açmanızı sağlayan telefon, hem performansı hem de modern tasarımıyla günlük kullanım için mükemmel bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Cep telefonu çok iyi, tam beklediğim gibi. Hafif, hızlı, pili 1 gün gidiyor ve çok fazla hareket ettiriyorum. Şarj işlemi yaklaşık 40 dakika sürer. Bir kılıfla birlikte gelir ve ekranın ince bir filmi var.”

“Oldukça hızlı, işlevsellik beklediğimden daha iyi. Telefonun kurulumu ve konfigürasyonunda hiçbir sorun yaşamadım.”

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4. Oyun severler için güçlü performans: POCO F5 Mavi Cep Telefonu

Performans ve şıklığı bir arada arayanlar için mükemmel bir seçim olan POCO F5 telefonun Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisi, 120 Hz Flow AMOLED ekranıyla birleşerek hem akıcı hem de yüksek performanslı bir deneyim sunuyor. 64 MP üçlü kamera sistemi ve OIS desteğiyle hareketli sahnelerde bile net fotoğraflar çekmenizi desteklerken LiquidCool teknolojisiyle de 2.0 ile yoğun kullanımlarda cihazınızın serin kalıyor. 256 GB depolama alan ise fotoğraf ve uygulamalarınız için fazlasıyla yer imkanı tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Herkese tavsiye ederim, alalı 1 ay oldu çok memnunum.”

“Şimdiye kadar sahip olduğum en iyi telefon. Çok fazla hafıza. Hızlı, akıcı ve gecikme yok. İyi fotoğraflar çekiyor ve iyi çekimler yapıyor. Video oyunlarını saklamak ve oynamak için çok iyi. ”

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5. Göz alıcı ekran ve yüksek çözünürlük: General Mobile GM24 Pro Swan White Cep Telefonu

General Mobile GM24 Pro telefonun 6.7 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı her görüntüyü akıcı hale getirirken, 108 MP Super Pixel Modu da profesyonel kalitede fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor. MediaTek G99 işlemcisi ve 16 GB RAM (8+8) kapasitesi ile multitasking için ideal bir ortam yaratan telefonu 5000 mAh pil ve 33 W hızlı şarj desteğiyle uzun saatler boyunca kullanabilirsiniz. 256 GB hafıza kapasitesi ve 1 TB’a kadar arttırılabilir depolama alanı sayesinde de asla yer sıkıntısı yaşatmayan cihaz, gündelik hayata stil ve işlevsellik katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sesi ve ekranı iyi, kullanımı kolay, bu özellikler ve fiyatı bence tercih sebebi.”

“Android 14 güncellemesi aldı, NFC var, 33 W hızlı şarj ve çift hat desteği var. 2,5 aylık kullanım sonucunda herhangi donma ve kasma sorunu yaşamadım. ”

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6. Kamera ve performans harikası: Apple iPhone 16 Plus Deniz Mavisi Cep Telefonu

Kamera özellikleri ve performansıyla fark yaratan iPhone 16 Plus telefonun Ultra Geniş kamerasıyla detaylı makro çekimler yapabilir, 48 MP Fusion kamerayla büyüleyici fotoğraflar çekerken Telefoto lensle fotoğraflarınızda net ve etkileyici görüntüler sağlayabilirsiniz. A18 çip ile konsol kalitesinde oyun performansı ve gelişmiş fotoğraf-video düzenleme imkanına kavuşacağınız telefonun 6.7 inç Super Retina XDR ekranı ise tasarımda güç ve estetiği bir araya getiriyor. Uzun pil ömrünün yanında iOS 18’in kişiselleştirme seçenekleriyle iPhone 16 Plus, tam anlamıyla kendi dünyanızı yansıtma imkanı yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gayet başarılı ürün. Oldukça hafif ve ekranı bayağı büyük.”

“14 plus'tan geçtik. Rengi gerçekten çok hoş. Şarjı uzun gidiyor. Hafif, ve büyük ekran, iPhone isteyenler değerlendirebilir.”

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7. Şıklık ve işlevselliğin buluştuğu: Oppo A60 Gece Moru Cep Telefonu

Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Oppo A60'ın 6.67 inçlik canlı HD+ ekranıyla videolarınız ve oyunlarınız keyifli bir görsel deneyime dönüşüyor. Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisi ve 8 GB RAM’i ile çoklu görevlerde bile akıcı bir performans veren telefonun 50 MP ana kamerası, özel anlarınızı net ve canlı bir şekilde yakalarken 5000 mAh bataryası ise gün boyu kesintisiz kullanım vadediyor. Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 ile kullanıcı dostu arayüzü olan Oppo A60, hem iş hem eğlence için mükemmel bir yol arkadaşı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Gerçekten çok sağlam bir telefon. Sağlamlığı kadar da şık ve zarif bir tasarımı var. Piyasadaki çoğu telefondan daha iyi. Ben memnunum, iyi bir telefon arayanlar için fiyatına göre en iyisi diyebilirim. Alın pişman olmazsınız.”

“Mükemmel bir pil performansı var Oppo'nun (çok fazla oyun oynamıyorsanız). Gayet kullanışlı buldum A60'ı, çok yeterli bir telefon.”

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8. Dinamik ve zarif: Huawei Nova 12S Cep Telefonu

Hem tasarımı hem de teknolojisiyle beklentilerinizi aşmaya hazır olan Huawei Nova 12S'in 60 MP ön ve 50 MP arka kamerası, tek dokunuşla harika çekimler yapmanızı sağlıyor. 120 Hz OLED ekranı ve Display Turbo teknolojisi sayesinde canlı renkler ve akıcı bir görüntü deneyimi sunan telefon, 66 W SuperCharge Turbo 2.0 ile hızlıca şarj oluyor, böylece eğlenceniz kesintisiz devam ediyor. EMUI 14 ile çalışan telefon, oyun severler için geliştirilmiş oyun motoruyla da dokunuşlarınıza anında yanıt veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Telefonu alalı 2 ayı geçti. Çok memnunum. En memnun olduğum nokta şarj konusu. Çok hızlı şarj oluyor. Eğer çok kullanmazsanız 2 gün rahat gidebilir.”

“Hızlı şarj özelliği çok iyi, turbo şarjı açmadan yarım saatte şarj oluyor, müthiş!”

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9. Uygun fiyatlı ve fonksiyonel: Reeder P13 Blue Plus 2022 Yeşil Cep Telefonu

Günlük ihtiyaçlarınızı sorunsuzca karşılayan Reeder P13 Blue Plus 2022 telefonun 6.5 inç geniş ekranı, işlerinizi ve eğlencenizi daha keyifli hale getiriyor. 4780 mAh bataryasıyla gün boyu kesintisiz kullanım yaşatırken 4 GB RAM’i ile uygulamalar arasında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. 32 GB dahili hafızasıyla fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı güvenle saklayabileceğiniz telefonun Android 11 işletim sistemi, sade ve akıcı bir kullanıcı deneyimi veriyor. Hem pratik hem de hesaplı bir seçenek arıyorsanız Reeder P13 tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kaç ay oldu alalı hatırlamıyorum belki bir sene oldu, annem kullanıyor, hala daha taş gibi. Telefonun kapasitesi belli fazla yormayacak uygulamalar yükleyin uzun süre kullanırsınız.”

“Telefon gayet güzel, tam yetişkin telefonu, güzel. Kamera, batarya hızlı şarj değil ama güzel her şeyi alınabilir.”

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10. Teknoloji ve estetiğin harmanı: Honor X9B Yeşil Cep Telefonu

Honor X9B, 108 MP ana kamerası ve yapay zeka destekli görüntü işleme özellikleriyle her anı kusursuz bir şekilde yakalamanıza olanak tanıyor. 5800 mAh bataryasıyla uzun günler ve seyahatler boyunca sizi yarı yolda bırakmayan Android 13 işletim sistemine sahip telefon, 12 GB RAM ile hızlı ve akıcı bir kullanıma sahip. Şık ve ergonomik tasarımı sayesinde hem elinizle hem de gözünüzle mükemmel bir uyumu olan Honor X9B, teknolojiyle estetiği birleştiren modern bir telefon.

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyat performans ürünü diyebiliriz. Şarjı gayet iyi gidiyor. Ekran kalitesi hoşuma gitti.”

“Kamera çok iyi. Hız çok iyi. Güçlü ve dayanıklı. Pil süper iyi. Hafif ağırlık ve kullanımı kolay.”

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