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İyi ki almışım diyeceğiniz kaliteli ve uygun fiyatlı akıllı saatler

17.08.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin hayatımıza sunduğu şık ve oldukça işlevsel akıllı saat modellerini sizler için derledik.

İyi ki almışım diyeceğiniz kaliteli ve uygun fiyatlı akıllı saatler

Tüm cihazların akıllı olmayan başladığı günlerde, modern ve şık görünümlü akıllı saatler oldukça popüler hale geldi. Akıllı telefonlara entegre edebileceğiniz akıllı saat modelleri sayesinde günlük yaşantınızı düzene sokabilirsiniz. Çeşitli özelliklere sahip akıllı saatler ile zamanınızı daha verimli kullanın. İşte Amazon’dan satın alabileceğiniz uygun fiyatlı akıllı saat modelleri…

1- Bileklik ve saat bir arada

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Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik minimal ve fütüristik tasarımıyla dikkat çekici bir ürün. Görüntüsü itibarıyla hem saati hem de bilekliği andıran modelin ince gövdesi ve dar ekranı sayesinde geleceği bileğinizde taşıyın. Bluetooth özellikli akıllı saat dokunmatik ve renkli ekrana sahip. Su geçirmeyen akıllı saati Amazon üzerinden indirimli fiyatıyla satın alın.

2- Hem şık hem akıllı

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Dokunmatik ekranı bulunmayan Samsung Galaxy Watch 3 Akıllı Saat, manuel bir saat görünümü ile karşınıza çıkıyor. Android işletim sistemiyle çalışan model ile bluetooth bağlantısı olan pek çok cihazla bağlantı kurabilirsiniz. Farklı kayış renkleri ile karşınıza çıkan ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Sağlığınız kontrol altında

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Realme Watch RMA161 Akıllı Saat zamanı göstermekten fazlasını yapar. Hareket halindeyken kalp atışınızı ve kandaki oksijen seviyenizi hesaplayan akıllı saat sayesinde sağlık verilerinizi takip edebilirsiniz. Spor modu özelliği bulunan model ile sağlıklı yaşama adım atın.

4- Akıllı saat varken kimin telefona ihtiyacı var ki?

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Xiaomi Mi Watch Lite Akıllı Saat kare ekran tasarımıyla son derece şık bir tasarıma sahip. Son moda renk seçenekleriyle karşınıza çıkan akıllı saat, arama yapabilme ve SMS atabilme özellikleriyle oldukça fonksiyonel. Dokuz gün boyunca şarj etmeden kullanabileceğiniz ürün sizi yarı yolda bırakmaz.

5- Kolunuzda saat olduğunu unutacaksınız

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Samsung Galaxy Fit2 ekstra hafif tasarımı sayesinde oldukça rahat bir akıllı saat. 3D camlı model spor antrenmanları için biçilmiş kaftan. Tek bir şarjla 21 güne kadar kullanım sunan modeli doya doya kullanabilirsiniz. Akıllı saat pek çok akıllı telefon ile entegre kullanılabilir. Kırmızı ve siyah renk seçenekleri olan ürünü tarzınıza uydurun.

6- Fonksiyonel ve rahat

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Polosmart Smart Fit Akıllı Bileklik, Wi-Fi ve bluetooth bağlantı özellikleriyle çok kullanışlı. Uyku takibi, adımsayar ve kalp ritim ölçme fonksiyonlarına sahip akıllı bileklik aynı zamanda oldukça hafif. Uygun fiyatlı ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Tarzınızla büyüleyin...

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Austec M26 Akıllı Kol Saati, minimal tasarıma sahip modern bir ürün. Rahatça gündelik giyiminizin parçası haline gelen akıllı saat tarzınızda fark yaratır. Kameralı ve müzik çalarlı model ile her yerde doyasıya eğlenin. Pil ömrü 14 güne kadar ulaşan akıllı saate BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Bu akıllı saat ile asla kaybolmayacaksın

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GPS özellikli Xiaomi Amazfit Verge Akıllı Saat ile her yere kaybolma endişesi olmadan seyahat edin. Ürünü bluetooth fonksiyonu sayesinde akıllı telefonunuza bağlayarak aramalarınızı bileğinizden cevaplayabilirsiniz. Gri, mavi ve beyaz renk alternatiflerine sahip akıllı saat hem şık hem de kullanışlı. Vaktinizi verimli kullanmanıza yardımcı olan model tarzınıza da çok yakışır.

9- Fiziksel aktivitelerinizi takip edin

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TicWatch GTH Akıllı Saat sporcuların için mükemmel bir tercih. 14 farklı spor moduna ayarlanabilen akıllı saat, çeşitli spor dallarındaki aktivitelerinizi ölçer. Cilt sıcaklığınızı tespit eden ve kan oksijeni oranını ölçebilen model son derece fonksiyonel. Özellikleri kadar şık tasarımıyla da göz dolduran ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Biri kalite mi dedi?

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Apple Watch Seri 3 akıllara durgunluk veren şıklığı ile göz dolduruyor. Suya dayanıklı tasarımı ve 8 GB kapasitesiyle ön plana çıkan model kare ekranı ile fark yaratıyor. Güvenilirliği ile nam salan IOS işletim sistemine sahip ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

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