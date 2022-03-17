İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış Amazon'da satılan araba ürünleri

Zekice tasarlanan ürünlere kim "Hayır." diyebilir ki? İşleri kolaylaştıran, kaliteli ve pratik ürünlere hayatımızın her alanında olduğu gibi araçlarda da ihtiyacımız var. Aldığınıza pişman olmayacağınız, aksine "İyi ki!" diyeceğiniz birbirinden kullanışlı ürünleri sizler için listeledik. Direksiyon sehpasından araç düzenleyiciye, süpürgeden telefon tutucuya kadar pek çok ürün listemizde yer alıyor. Siz de araç konforunuzu arttıracak ürünleri merak ediyorsanız yazımızı inceleyebilir, Amazon'da satışa sunulan birbirinden kaliteli ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Ekstra yer sağlayan Hemobllo Araba Başlığı Kancası

Hemobllo Araba Başlığı Kancası, araç içinde eşyalarınızı asmanız için ekstra alan oluşturur. Aynı zamanda telefon tutacağı olarak da kullanılabilen ürün sayesinde çocuğunuz seyahat ederken en sevdiği videoları rahatlıkla izleyebilir. Sökmeye gerek duymadan kolayca takılan başlık kancası, kurulum için yapıştırıcıya ya da herhangi bir alete ihtiyaç duymaz. Dönebilen özelliğiyle kullanılmadığı zamanlarda askıyı çevirerek gizleyebilirsiniz. Ayrıca ürünü istediğiniz zaman kolayca çıkarabilirsiniz. Her model araç için rahatlıkla tercih edebileceğiniz ürün, yerden de tasarruf sağlar. Yüksek kaliteli plastikten elde edilen askılığı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

2. Yemek için alan oluşturan Puseky Direksiyon Sehpası

Araç içinde yemek yerken yiyecekleri koyacak düz bir alan olmaması can sıkıcı olabilir. Sizi bu sorundan kurtaracak bir ürün arıyorsanız Puseky Direksiyon Sehpası'na göz atabilirsiniz. Direksiyonu kavrayan tasarımıyla sehpa olarak kullanabileceğiz ürünü aynı zamanda laptop ve kitap okumak için de tercih edebilirsiniz. Hafif ve ergonomik tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda araç içinde fazla yer kaplamaz. Bölmeli alanları sayesinde bardağın, tabağın ve çatalın kaymasını önler. Sağlam plastikten üretilen ürün dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanılır. Araç modeli fark etmeksizin istediğiniz araçta kullanabilirsiniz.

3. Düzenli bir araç için RandOffOn Araç Düzenleyici

Hayatının her anında düzenli olmayı sevenlerdenseniz ve düzeni araç içine de taşımak istiyorsanız RandOffOn Araç Düzenleyici aradığınız ürün olabilir. Tüm araç modellerinde kullanabileceğiniz ürün, arabanın içindeki dağınıklığı yok etmenize ve daha fazla eşyayı düzenli şekilde yerleştirmenize yardımcı olur. Ön koltuğun arka kısmına takarak kullanabileceğiniz düzenleyici, çoklu bölmeye ve geniş depolama kapasitesine sahip. Koruyuculuk özelliğiyle koltuğun arka kısmını kirden, tozdan ve lekeden korur. Ayrıca koltuk kılıfının deforme olmasını da önler. Düzenleyiciyi 30 derecede, çamaşır makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz.

4. Küçük tasarımıyla Xiaomi Hava Kompresörü

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Issız bir yerde aracınızın tekerinin havasını mı indi? Xiaomi Hava Kompresörü sayesinde bu sorunlardan kolayca kurtulabilirsiniz. Ergonomik tasarımıyla rahatça arabanızda taşıyabileceğiniz ürün, kısa sürede inen tekeri şişirmenizi sağlıyor. Dijital basınç algılama özelliğiyle lastiğin basıncına uygun barı otomatik olarak seçiyor ve şişirme işlemine başlıyor. Şık ve zarif tasarıma sahip hava kompresörü, LED aydınlatma özelliğiyle karanlık ortamlarda da kullanım imkânı veriyor. 2000 mAh lityum bataryası sayesinde uzun süre şişirme işlemi yapabiliyor. Hava kompresörünü futbol topu, şişme yatak ve bisiklet lastiğini şişirmek için de kullanabilirsiniz.

5. Şık tasarımıyla Baseus Osculum Telefon Tutucu

Hem telefonunuzu araç içinde rahat konumlandırabileceğiniz hem şarj imkânı sağlayan bir ürüne ne dersiniz? Baseus Osculum Telefon Tutucu, telefonu oturttuğunuz alanın altında şarj girişi sunduğu için telefonunuzu tutucu üzerindeyken de kolayca şarj etmenizi sağlıyor. Şık tasarımıyla araç içinde şık duran ürün, vakumlu tasarımıyla torpidoya ya da cama kolayca yapışıyor. Temizlenebilir vantuz tasarımıyla yapıştırıldığı alandan kolayca sökülüyor ve tekrar takılabiliyor. Güçlü tutuş sağlayan telefon tutucu, engebeli yollarda bile düşmüyor ve telefonunuzu güvende tutuyor. 360 derece dönebilen tasarımıyla ürünü istediğiniz yöne rahatça çevirmeniz mümkün. Telefon tutucu hem yatay hem dikey olarak konumlandırılabiliyor.

6. Geniş kapasitesiyle VICASKY Araba Çöp Kutusu

Araç içinde çöpleri koyacak yer bulmak zor olabiliyor. Özellikle sıvı içeren çöpleri kapı yanlarına koymak zorunda kalabiliyoruz. Bu da sürüş sırasında içinde kalan sıvının kenara dökülmesine neden olabiliyor. Kenarları temizlemek ise tam bir işkence! VICASKY Araba Çöp Kutusu'yla bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün. Askılık özelliğiyle ön koltuğun arkasına asarak kullanabileceğiniz ürün, geniş kapasitesiyle çok fazla çöpü saklayabiliyor. Makul tasarımıyla araç içinde fazla yer kaplamayan çöp kutusu, şık tasarımıyla kötü görüntüye neden olmuyor. Arabanın iç kısmının temiz kalmasına yardım eden ürünü isterseniz depolama alanı olarak da tercih edebilirsiniz.

7. Sıcak yaz günleri için Garneck Fan

Yaz aylarında kliması çalışmayan araçlarda yolculuk yapmak işkenceye dönüşebilir. Hem işe yarayacak hem maddi anlamda sizi yormayacak bir ürün arıyorsanız Garneck Fan'ı tercih edebilirsiniz. Çakmak girişine takarak çalıştırabileceğiniz ürün, güçlü hava sirkülasyonu sağlayarak araç içinde serinlemenize yardımcı olur. Araç içindeki kokuyu, sigara dumanını ve tozu hızlı şekilde gideren ürün, rahatsız edici kokulardan kurtulmanızı sağlar. Düşük ses seviyesiyle gürültü kirliliğine neden olmaz. 360 derece dönebilen tasarımıyla istediğiniz yöne kolayca çevirebilir ve anında serinlemeye başlayabilirsiniz. ABS malzemeden üretilen ürünü uzun yıllar kullanabilirsiniz.

8. Benzersiz tasarımıyla SIKAI Şarj Düzenleyici

Koltuk boşluğuna yerleştiren SIKAI Şarj Düzenleyici, çakmak girişinden besleniyor. Şarj pedi sayesinde kabloya ihtiyaç duymadan telefonunuzu şarj eden ürün, aynı anda 2 adet telefonu şarj etmenize imkân tanıyor. Geniş iç alanı sayesinde depolama alanı olarak da kullanılan düzenleyici, araç içini dağınıklıktan kurtarıyor. Koltuk arasındaki boşluğu kapattığı için araya herhangi bir ürünün düşmesini de önlüyor. 2.4 amper akıma sahip 2 adet USB çıkışıyla farklı cihazları şarj etmenizi sağlıyor. 2 adet esnek şarj kablosu 80 cm uzayabildiği için şarja takılan telefonu rahat hareket ettirmenizi sağlıyor.

9. Araç temizliği için SUNIX El Süpürgesi

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Büyük elektrikli süpürgelerle araç içini temizlemek oldukça zor. Uzun ve büyük tasarımı nedeniyle rahat hareket etmenize engel olur. SUNIX El Süpürgesi, küçük tasarımı ve kolay taşıma özelliğiyle araç içindeki en zorlu alanlara rahatça ulaşmanızı sağlar. 120 watt motor gücüyle aracınızı toz ve kirden hızlıca arındırır. Bataryalı olduğu için kablosuz çalışabilen ürün, rahat hareket imkânı sunar. Farklı başlıkları sayesinde her yüzeyde kullanılır. Torbasız toz toplama haznesini tek tuşa basarak boşaltmak mümkün. Bu sayede toza ve kire temas etmek zorunda da kalmazsınız.

10. Güvenli kullanım için Thlevel Güç Soketi Paneli

Thlevel Güç Soketi Paneli, USB şarj cihaz girişi sayesinde 35 dakikada %80'e varan hızlı şarj sağlıyor. Böylece normal şarj cihazlarına göre 4 kat daha hızlı telefonunuzu şarj etmenize imkân tanıyor. Çakmak soketi girişiyle çalışan hava pompası, araç içinde elektriğe ihtiyaç duyan elektrikli süpürge, hava temizleyici ve ısıtıcı gibi ürünleri çalıştırmanıza yardımcı oluyor. LED voltaj göstergesiyle akünün ve elektriğin durumu kontrol edilebiliyor. Güç anahtarı, cihaza bağlı olan ürünleri aşırı ısınmaya, aşırı voltaja, düşük voltaja ve kısa devreye karşı koruyor. Cihaz kapalıyken enerji tüketmediği için enerji tasarrufu da sağlıyor.