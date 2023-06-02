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'İyi paralar kazanmaya başladım' İşinden ayrıldı... Hazırladığı videolarla fenomen oldu!

02.06.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da geçim sıkıntılarından dolayı okulu bırakıp çalıştığı restoranda aşçılığı öğrenen Bülent Maden, hazırladığı yöresel yemek ve eğlence videoları ile sosyal medyada fenomen oldu. İşten çıktığında sosyal medyada yemek videoları paylaşmaya başladığı söyleyen Maden, daha çok ilerlettiğinde iyi paralar kazanmaya başladığını ve birden yükselerek bugünlere kadar geldiğini ifade etti. Maden "Rabbim ömür verdikçe de sosyal medyada devam edeceğim" şeklinde konuştu.

'İyi paralar kazanmaya başladım' İşinden ayrıldı... Hazırladığı videolarla fenomen oldu!

Kastamonu’da yaşayan 32 yaşındaki Bülent Maden, ailesinin maddi problemleri sebebiyle 16 yaşındayken okulu bırakmak zorunda kaldı. Ailesine yardımcı olmak isteyen Maden, restoranda işe girdi. Restorandan ayrıldıktan sonra sosyal medya platformları için içerik üretmeye başlayan Maden, hazırladığı eğlenceli yemek videoları, milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

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"DAHA ÇOK İLERLETTİĞİMDE İYİ PARALAR KAZANMAYA BAŞLADIM, BİRDEN YÜKSELEREK BUGÜNLERE KADAR GELDİM"

Ailesinin maddi sıkıntılarından dolayı liseden ayrıldığını belirten Bülent Maden, “Maddi sorunlarımız sebebiyle lise 2’yi bırakmak zorunda kaldım. Aslında çok akıllı bir öğrenciydim. Annem ve babam pazarcılık yapardı, ben de onlar gelene kadar yemekleri yapıp evi temizlerdim. Daha sonra bir restoranda çalışmaya girdim. Orada çok çeşit yemekler yapmayı öğrendim. İşten çıktığımda sosyal medyada yemek videoları paylaşmaya başladım. Yavaş yavaş takipçilerim artmaya başladı. On gün içinde bin takipçim oldu. Daha sonra para kazanmam açıldı. Daha çok ilerlettiğimde iyi paralar kazanmaya başladım, birden yükselerek bugünlere kadar geldim. Sosyal medyadan çok sevdiğim insanlar oldu. Kardeşlerim, bacılarım, annelerim bana destek verenlerden Allah razı olsun, çok destekçilerim oldu. Takipçilerim, ‘Bülent sen bizim psikiyatri ilacımız gibisin, bizi çok güldürüyorsun’ diyorlar. Allaha şükürler olsun sosyal medyada çok büyüdüm, çok güzel yerlere geldim, kendimi çok güzel geliştirdim. Allah'a şükür eski sıkıntılarımızdan kurtulduk." şeklinde konuştu.

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"RABBİM ÖMÜR VERDİKÇE SOSYAL MEDYADA DEVAM EDECEĞİM"

Maden, "Şu anda evim olsun, arabam olsun güzel bir yaşantımız var. Hala yemekler yapıp video çekmeye devam ediyorum. Rabbim ömür verdikçe de sosyal medyada devam edeceğim. Sosyal medya da tanınınca eş dost edinmeyi öğrendim. Çok iyi temiz kalpli insanlar tanıdım. Çekimlerim olduğu zaman ‘Bülent bey seni izliyoruz’ diye herkes fotoğraf atar. Şu olayı hiç unutamıyorum, 96 yaşında bir teyzemiz varmış. Bu teyzem devamlı, ‘Bülent çıksın da izleyeyim’ dermiş. Ben de ona teşekkürler mesajı göndermiştim. Büyüdükçe büyüdük, kitlemiz oluştu. Televizyon, reklam gibi çok teklifler geldi, hiçbirisine aldırış etmedim. Bazı insanlar videoları izlenmeyince pes ediyor. Hiç pes etmeyin sürekli video paylaşın yılmayın, üşenmeyin. Rabbim herkese nasibini bir köşede ayırmıştır. Çok takipçim ‘Bülent sen bir restoran açsan da biz de senin güzel yemeklerini gelsek’ diyorlar. Böyle de bir projemiz var gibi” dedi. (İHA)

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