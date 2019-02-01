İYİ Parti, 112 belediye başkan adayını daha açıkladı

ANKARA, (DHA)- İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için 112 belediye başkanı adayını daha açıkladı.
İYİ Parti, 1'i büyükşehir, 3'ü il, 82'si ilçe ve 26'sı belde toplam 112 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Hayati Tekin, Adıyaman Belediye Başkanı adayının Abdülkadir Kırmızı, Kütahya Belediye Başkanı adayının Aynur Sezer, Yozgat Belediye Başkanı adayının ise Metin Özışık olduğu belirtildi. Açıklanan listede ayrıca 82 ilçe ve 26 beldenin adayı yer aldı.
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