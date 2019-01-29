İYİ Parti 166 belediye başkan adayını daha açıkladı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti 5'i büyükşehir, 3'ü il, 129'u ilçe ve 29'u belde olmak üzere toplamda 166 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi için Dursun Ataş'ı aday gösteren İYİ Parti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Ejder Demir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için Serdar Kaman, Konya Büyükşehir Belediyesi için Oğuz Şimşek ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi için de Cihan Kolip'i aday gösterdi. Ağrı'da Taner Söylemez Muş'ta Erkan Çelikoğlu Rize'de ise Yakup Özkan aday gösterildi.
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