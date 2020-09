İyi Parti 2.Olağan Kurultayı'nda Akşener'den Mesajlar

Akşener, son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedef tahtasına koyduğu Türk Tabipleri Birliği konusunda ise “Biz hastalanmayalım diye, pandemiyle gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarımıza selam olsun. Kendine, sözüm ona milliyetçi diyenlerin hor gördüğü, Atamın bize emaneti, cefakar Türk tabiplerine selam olsun” ifadesini kullandı.

İyi Parti kuruluşundaki engellemeleri anımsatan Akşener, farklı toplumsal kesimleri kucaklayarak yola çıktıklarını belirtirken, Kürt ve Zaza etnik kimliği için “bu vatanın has evladı” tanımını kullandı. Akşener, “Neden hala buradayız biliyor musunuz? Çünkü arkamızda dağ gibi duran milletimiz var. Bundan 3 yıl önce, İyi Parti’yi bu aziz millet kurdu. İyi Parti’yi, çocuğunun okul derdine düşmüş anneler, borç batağında kaybolan babalar kurdu. İyi Parti’yi, traktörüne mazot, toprağına tohum alamayan çiftçiler, siftah edemeyen esnaf kardeşlerim kurdu. İyi Parti’yi, eve ekmek götüremeyen emekliler, geçinemeyen asgari ücretliler kurdu. İyi Parti’yi, Ak Partili dayısı olmadığı için mülakattan elenenler, üniversite mezunu işsizler kurdu. İyi Parti’yi, son bir umutla; memleketten ümidini kesmiş, hayalleri çalınan gençler kurdu. İyi Parti’yi hayatın her alanında horlanan, şiddet gören, öldürülen kadınlar, oyun çağında gelin edilen, tacize, tecavüze uğrayan çocuklarımız kurdu. İyi Parti’yi, iki yumruk arasına sıkıştırılan, bu vatanın has evladı Kürt’ler kurdu, Zaza’lar kurdu. İyi Parti’yi, ‘Ali’ dedi, ‘Hızır’ dedi diye, Atatürk’ü sevdi diye, din düşmanı ilan edilenler kurdu. İyi Parti’yi, ‘Mustafa Kemal de benim, Fatih de benim; Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim” diyenler, kutuplaşmadan, iteklenmekten bıkmış mahallesizler kurdu” diye konuştu.