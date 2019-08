İYİ Parti 4. Olağanüstü Kongresi

- "Yeni bir anayasa hazırlayacağız"

İktidarın kendisini büyük göstermek için geçmişi kurcaladığını, gelişmiş devletlerin ise geleceği kurguladığını söyleyen Akşener, "Bu devran böyle gitmeyecek, Türkiye iyi olacak" dedi.

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki ne yapacağız?

Milletimiz, İYİ Parti iktidarını hayal etmekle uğraşmayacak, görecek ve bilecek.

Şüpheler yerini umuda ve inanmışlığa bırakacak.

Demokrasi vizyonumuzu ortaya koyacağız.

Hızlı karar alan, hızlı işleyen, ama aynı zamanda hesap veren, yeni bir sistem kuracağız.

Herkesin görüşünü alıp, herkesin derdini dinleyip milletimizin her bir ferdinin hakkını koruyacak, yeni bir anayasa hazırlayacağız.

Bize yüzde 51 yetmez.

Öyle bir anayasa hazırlayacağız ki toplumsal mutabakat neymiş görecekler. Her bir Türk vatandaşı bilecek ki, 'Devletim beni korur, devletim beni aç ve açıkta bırakmaz.' Her bir Türk vatandaşı bilecek ki 'Olur da bir haksızlığa uğrarsam, Ankara'da hakimler var.' Her bir genç bilecek ki 'Benim devletim bana en iyi eğitimi sağlar.

Devletim bana iş olanağı sağlar.

Devletim beni ele muhtaç etmez.' Her bir kadın bilecek ki 'Bana kalkan el olursa, devletim o eli kırar.' Kadına şiddet gösterenleri, adaletin şiddeti ile tanıştıracağız."