HABER

İYİ Parti 5'i büyükşehir 15 adayını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 18:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti Mersin'den Burhanettin Kocamaz'ı, Balıkesir'den İsmail Ok'u, Trabzon'dan Atakan Aksoy'u, Denizli'den Ümit Bahtiyar'ı ve Erzurum'dan Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi - Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu: -" İYİ Parti güç birliği yapmayı kamuoyuna deklare eden iki parti arasında varılan mutabakata uygun olarak, aday tespit çalışmalarına devam etmektedir"

ANKARA (AA) - İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkan adayı açıklandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre İYİ Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimde Mersin Büyükşehir Belediyesi için Burhanettin Kocamaz'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok'u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy'u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar'ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi.

Elazığ'dan Ali Şekerdağ, Afyonkarahisar'dan Mahmut Koçak, Isparta'dan Gökmen Gökmenoğlu, Çankırı'dan Raif Oktay, Nevşehir'den Mehmet Özkan, Niğde'den Mümin İnan, Kars'tan Settar Kaya, Kırıkkale'den Mahir Yılmaz, Uşak'tan Muhammet Gür ve Osmaniye'den Davut Çuhadar belediye başkan adayları olarak açıklandı.

-"Parti aday tespit çalışmalarına devam etmektedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilerin belediye başkanı, belediye ve il genel meclis üyesi aday tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda, Türk milletine iyi belediyecilik şiarı ile kaliteli, süratli ve vatandaş memnuniyeti odaklı belediye hizmetleri sunma amacıyla yola çıkmış İYİ Parti, güç birliği yapmayı kamuoyuna deklare eden iki parti arasında varılan mutabakata uygun olarak, aday tespit çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, yerel seçimlerin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bu arada İYİ Parti'de aday adaylığı başvuruları 31 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

PARTNERBekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!
Bakan Dönmez: 81 ilin tamamı doğal gaza kavuştuBakan Dönmez: 81 ilin tamamı doğal gaza kavuştu
5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday İYİ parti yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

Bu mandalina, bu da Fatih Portakal

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! CHP'li Purçu Meclis gündemine taşıdı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! Meclis'te tartışma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.