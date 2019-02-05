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İYİ Parti açıkladı, Millet İttifakı’nın Manisa adayı Orkun Şıktaşlı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) oluşturduğu Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı oldu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclisteki grup toplantısında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Orkun Şıktaşlı’yı açıkladı.

İYİ Parti açıkladı, Millet İttifakı’nın Manisa adayı Orkun Şıktaşlı

İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) oluşturduğu Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclisteki grup toplantısında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Orkun Şıktaşlı’yı açıkladı. Akşener ve Şıktaşlı kürsüde birlikte poz verdi. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, adayları Şıktaşlı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, CHP’nin de desteğiyle Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanacaklarını ve Manisa’ya hayırlar getirmesini temenni etti. Eryılmaz, İYİ Parti’deki diğer aday adaylarına da teşekkür ederek, Manisa’da kenetleneceklerini söyledi.
CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise “Orkun bey iki tarafın da mutabakata vardığı isim. Diğer bütün aday adayları da çok değerliydi. Bütün Millet İttifakı için, Manisa için hayırlı olsun” dedi.
Öte yandan Orkun Şıktaşlı, Orkun Şıktaşlı 2004 yerel seçimlerinde DYP’den belediye başkan adayı olmuş ancak kazanamadı. Seçimlerin ardından AK Parti’ye geçen Şıktaşlı, 2009 yerel seçimlerinde de AK Parti’den belediye başkan aday adayı oldu fakat burada da aday gösterilmedi. Yüksek inşaat mühendisi olan Şıktaşlı, 2014 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yine aday adayı oldu, ancak AK Parti aday olarak Hüseyin Tanrıverdi’yi belirledi. Son olarak AK Parti’den büyükşehir belediye meclis üyesi olan Şıktaşlı, 2015 yılında da partisinden istifa etti ve bağımsız meclis üyesi olarak siyasi hayatına devam ediyor.

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