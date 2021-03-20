İYİ Parti Adana’da toplu istifa

İYİ Parti Adana il ve İlçe teşkilatlarından il başkan yardımcıları, il yöneticileri, il ve ilçe üst kurul delegeleri, ilçe divan üyeleri ve başkan yardımcılarının aralarında bulunduğu toplam 29 kişi, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek partiden istifa ettiklerini ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un yanında yer alacaklarını açıkladı. Grup adına açıklamayı okuyan İYİ Parti Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı Ayhan Binboğa, “Siyaset millete hizmet yoludur. Bu amaçla siyasete ben ve arkadaşlarım girdik ve büyük ümitler ile İYİ parti saflarına katıldık. Üye ve yönetici olarak büyük emekler verdik, ancak geldiğimiz noktada İYİ Parti’de dar ekipçilik anlayışının dışına çıkılamadığını, demokratik teamüllere uygun davranılmadığını görüyoruz. Demokrasi, milliyetçilik, Atatürkçülük gibi bir çok değerin istismar edildiği, ancak iktidar olmak için bu değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık veya örtülü beraberlikleri üzülerek izliyoruz. Partiye kayyum atansın diye mahkemeye veren şahıs, Adana il sekreteri ve partide hizipçiliğin, ötekileştirmenin, partililer arasına nifak sokmanın baş aktörü konumunda” diye konuştu.

"İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR" İYİ Parti’de ülkücü kökenlilere dışlama operasyonu yapıldığını söyleyen Binboğa, “İl sekreteri ’küçük olsun benim olsun’ zihniyeti ile partiyi küçültmüş, partide ülkücü kökenli yönetici ve üyelerine karşı ötekileştirme ve dışlama operasyonu yapmıştır. İttifak belediyeleri tarafından verilen işçi bürokrat iştirak şirketlerine kontenjanlar bile liyakatten daha çok kendisine yakın duranlara avantaj sağlama yoluna gidilmiştir. 20 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da yapılan 2. Olağan Genel Kurulda yaşanan demokrasi dışı uygulamalar ile partimizin kuruluşundan bu yana emek vermiş insanların açıkça hedef alınarak itibar suikastı yapılıp isimleri kirletilmeye çalışılması kırılma noktası olmuştur. Adana il yönetiminden il sekreterinin başını çektiği grup da bu operasyonda Adana ayağının baş aktörü olmuş, Adana ili Ceyhan ilçesinden teşkilatlarının dahi tanımadığı bir hanımefendiyi Adana teşkilat kontenjanından Genel İdare Kurulu üyesi olması için sanki teşkilatın kararıymış gibi genel başkana isim verilmiştir” ifadelerini kullandı.