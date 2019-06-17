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İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 14:12 | Son Güncelleme

"İstanbul seçimleri Ekrem İmamoğlu'nu aşan demokrasiyi koruma, kollama seçimi haline gelmiştir"

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin "Ekrem İmamoğlu'nu aşan demokrasiyi koruma, kollama seçimi haline geldiğini" söyledi.

Koncuk, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "istihdam fazlası” kılıfıyla bazı TRT çalışanlarının sürgün edildiğini öne sürdü.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu daha fazla ihlal etmemek ve kargaşayı önlemek için acilen uygulamanın durdurulması gerektiğini savunan Koncuk, "TBMM'nin bazı üyelerince daha önce de dile getirilen sorulara TRT yönetiminin verdiği cevaplar tamamen gerçek dışıdır. Hatadan dönülerek, binlerce yıllık devlet geleneğimiz korunmalıdır." dedi.

Uygulamaya son verilerek "çalışanların itibarlarının iade edilmesini" isteyen Koncuk, "Son 10 yılda TRT’de teşviklerle kurumdan uzaklaştırılan personel sayısı 3 bin 500 civarındadır. Bu sürede gelen kişi sayısının ise Türkiye’de ve yurtdışındaki istisnai sözleşmelilerle birlikte 8-9 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Buna ilaveten yıllarca hizmet alımı şeklinde de sıradan yapım şirketlerine programlar yaptırıldı. Bunun adı kamu zararıdır. Uygulanmakta olan ötekileştirme, meslekleri ve kişileri değersizleştirme, tam da o günlerin FETÖ politikasını çağrıştırıyor." değerlendirmesini yaptı.

-Adayların televizyon programı

Koncuk, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının televizyon programı ile ilgili bir soru üzerine, programın son derece güzel olduğunu, milletin milli maç izler gibi programı takip ettiğini ifade etti.

Yılladır iktidar sahibi siyasetçilerin muhalefet adaylarıyla yüz yüze gelmekten kaçındıklarını, muhatap almadılarını öne süren Koncuk, "Dün burnundan kıl aldırmayanlar, muhalefetin adaylarıyla boy göstermekten kaçanlar, kendini birinci sınıf insan olarak görenler, artık kendilerini muhalefet adaylarıyla televizyona çıkmak zorunda hissediyorlar. Bu, milletin verdiği demokrasi ayarı sonucu olmuştur." diye konuştu.

Espirileriyle tanınan Binali Yıldırım'ın nüktedanlığından eser kalmadığını gördüğünü belirten Koncuk, "Yüzü gülmüyordu. Sonlara da gülmeye başladı. Bir tedirginlik, tutukluk gördüm. 31 Mart yerel seçimleri haksız yere iptal oldu. Haksızlığı, yanlışlığı savunmak çok zor. İmamoğlu akıcı konuştu, tutuk değildi." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitili değil ama postu İstanbul'a serdiğini söyleyen Koncuk, "İstanbul seçimleri Ekrem İmamoğlu'nu aşan demokrasiyi koruma, kollama seçimi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

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