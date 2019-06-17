İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin "Ekrem İmamoğlu'nu aşan demokrasiyi koruma, kollama seçimi haline geldiğini" söyledi.

Koncuk, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "istihdam fazlası” kılıfıyla bazı TRT çalışanlarının sürgün edildiğini öne sürdü.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu daha fazla ihlal etmemek ve kargaşayı önlemek için acilen uygulamanın durdurulması gerektiğini savunan Koncuk, "TBMM'nin bazı üyelerince daha önce de dile getirilen sorulara TRT yönetiminin verdiği cevaplar tamamen gerçek dışıdır. Hatadan dönülerek, binlerce yıllık devlet geleneğimiz korunmalıdır." dedi.

Uygulamaya son verilerek "çalışanların itibarlarının iade edilmesini" isteyen Koncuk, "Son 10 yılda TRT’de teşviklerle kurumdan uzaklaştırılan personel sayısı 3 bin 500 civarındadır. Bu sürede gelen kişi sayısının ise Türkiye’de ve yurtdışındaki istisnai sözleşmelilerle birlikte 8-9 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Buna ilaveten yıllarca hizmet alımı şeklinde de sıradan yapım şirketlerine programlar yaptırıldı. Bunun adı kamu zararıdır. Uygulanmakta olan ötekileştirme, meslekleri ve kişileri değersizleştirme, tam da o günlerin FETÖ politikasını çağrıştırıyor." değerlendirmesini yaptı.